Το μεγαλύτερο Τζακ Ποτ της ιστορίας: Κληρώνει 25.000.000 ευρώ

Νέο ιστορικό Τζακ Ποτ. Πόσα μοιράζει στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ.

Το υψηλότερο Τζακ Ποτ στα χρονικά σημειώθηκε αφού και πάλι δεν βρέθηκε κάποιος νικητής. Η κληρωτίδα μοίραζε το ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ ωστόσο οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης οι 6, 8, 10, 31, 35 και Τζόκερ το 11 έφεραν νέο ΤζακΠοτ.

Το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Αυγούστου, θα είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, νέο ρεκόρ στην ιστορία του Τζόκερ.

