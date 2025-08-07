Νέο TZAK ΠΟΤ στο Τζόκερ: 22 εκατ. ευρώ μεταφέρονται στην κλήρωση της Κυριακής (10/8)
Νέο ΤΖΑΚ ΠΟΤ σημειώθηκε στο Τζόκερ, καθώς ούτε στην κλήρωση της Πέμπτης (7/8) βρέθηκε τυχερό δελτίο με 5+1 σωστές προβλέψεις.
Το... αστρονομικό ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρεται στην κλήρωση της Κυριακής 10 Αυγούστου (22:00), καθώς δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία. Αντίθετα, βρέθηκαν τέσσερα (4) δελτία με 5 επιτυχίες που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που προέκυψαν από την υπ’ αριθμόν 2946 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ είναι οι: 12, 18, 26, 29, 31 και αριθμός Τζόκερ το 15.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
H διανομή των κερδών της Πέμπτης (7/8)
- Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)
- Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»
- Έχεις κλείσει κρουαζιέρα; Αυτό είναι το νούμερο 1 λάθος που μπορεί να καταστρέψει το ταξίδι σου