Νέο TZAK ΠΟΤ στο Τζόκερ: 22 εκατ. ευρώ μεταφέρονται στην κλήρωση της Κυριακής (10/8)

Νέο ΤΖΑΚ ΠΟΤ σημειώθηκε στο Τζόκερ, καθώς ούτε στην κλήρωση της Πέμπτης (7/8) βρέθηκε τυχερό δελτίο με 5+1 σωστές προβλέψεις.

Το... αστρονομικό ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρεται στην κλήρωση της Κυριακής 10 Αυγούστου (22:00), καθώς δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία. Αντίθετα, βρέθηκαν τέσσερα (4) δελτία με 5 επιτυχίες που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που προέκυψαν από την υπ’ αριθμόν 2946 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ είναι οι: 12, 18, 26, 29, 31 και αριθμός Τζόκερ το 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

