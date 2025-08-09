«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του

Ο Valdson Vieira Cotrin δίνει την πρώτη του συνέντευξη καθώς μέχρι τώρα φοβόταν όπως ομολογεί για τη ζωή του, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά την εκδοχή της αυτοκτονίας.

Ο έμπιστος βοηθός μιλά για τη ζωή στον στενό κύκλο του παιδεραστή εργοδότη του, Τζέφρι Έπσταϊν στον οποίο ανήκαν οι Μπιλ Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς και Γούντι Άλεν.

Σε μια συνέντευξη στην The Telegraph που θα ασκήσει νέα πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Επστάιν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του είπε ότι είχε μιλήσει με τον εργοδότη πριν πεθάνει και επέμεινε ότι ήταν σε καλή διάθεση.

Ο Valdson Vieira Cotrin, που διαχειριζόταν το σπίτι του Επστάιν στο Παρίσι, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί την επίσημη ετυμηγορία για αυτοκτονία και φοβόταν ότι η ζωή του κινδύνευε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr