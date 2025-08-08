Τουρίστες εκβίαζαν ιδιοκτήτη καταλύματος στην Κρήτη με αρνητικές κριτικές: Τους τσάκωσαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Συνελήφθησαν τουρίστες που εκβίαζαν ιδιοκτήτη καταλύματος στην Κρήτη, ζητώντας χρήματα για να μην δημοσιεύσουν αρνητικές κριτικές.

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας ιδιοκτήτης καταλύματος στα Χανιά, όταν δύο τουρίστες φεύγοντας, εκβίασαν με αρνητικές κριτικές στο διαδίκτυο, ζητώντας του χρήματα.

Συγκεκριμένα ζήτησαν το ποσό των 700 ευρώ από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος που διέμειναν προκειμένου να μην ανεβάσουν αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια. Τότε ο ιδιοκτήτης απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία οργάνωσε επιχείρηση για τους συλλάβει.

Οι δύο τουρίστες έπεσαν την παγίδα και συνελήφθησαν με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα στα χέρια. Μάλιστα, κατά την σύλληψή τους αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους και αντιστάθηκαν στους αστυνομικούς.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: «Συνελήφθησαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων δυο αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για εκβίαση, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες δυο ημεδαποί (ιδιοκτήτης και διαχειρίστρια) οι οποίοι διαθέτουν επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος (κατάλυμα) κατήγγειλαν στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων ότι δυο αλλοδαποί οι οποίοι διέμειναν ως πελάτες στο κατάλυμα, κατά την αποχώρηση τους απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβούν σε αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι αλλοδαποί εντοπίσθηκαν κατά το χρόνο που παρελάμβαναν το ανωτέρω χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Κατά το χρόνο της σύλληψης τους αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους, αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο) τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ