Όπλα κρυμμένα σε τσιμεντόλιθους είχαν οι «πιστολέρο» του Ασπροπύργου (vid)

Πλούσιο ποινικό παρελθόν, καλά κρυμμένο οπλοστάσιο και βίαιη δράση αποκαλύπτει η αστυνομική έρευνα για τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν μετά από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από επιχείρηση.

Το περιστατικό που άναψε το φιτίλι

Το απόγευμα της 4ης Αυγούστου, μια φαινομενικά ασήμαντη τροχαία παρεξήγηση μετατράπηκε σε σκηνικό άγριας συμπλοκής στον Ασπρόπυργο. Οδηγός φορτηγού 38 ετών, συνοδευόμενος από τρία ακόμη άτομα, ενεπλάκη σε φραστικό επεισόδιο με ομάδα νεαρών, το οποίο σύντομα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα δέχθηκαν επίθεση με μεταλλικά αντικείμενα και τραυματίστηκαν, καταφεύγοντας σε κοντινή εταιρεία, την οποία φέρονται να διατηρούν.

Η ένταση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, τρία άτομα -ανάμεσά τους και ο ένας από τους κατηγορούμενους- επέστρεψαν στον χώρο της εταιρείας επιβαίνοντας σε όχημα. Αφού αποβιβάστηκαν, άνοιξαν πυρ επανειλημμένα προς την πρόσοψη του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές τόσο στο ακίνητο όσο και σε παρακείμενο όχημα, ακόμη και σε γειτονική κατοικία.

Οι συλλήψεις

Η υπόθεση τέθηκε άμεσα στο μικροσκόπιο της Δίωξης Εγκλημάτων του Τμήματος Ασπροπύργου, που προχώρησε στην ταυτοποίηση των δραστών. Με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, οι δύο βασικοί ύποπτοι -ηλικίας 26 και 23 ετών- εντοπίστηκαν στον οικισμό του Ασπροπύργου και συνελήφθησαν την Τρίτη.

Καλά κρυμμένα όπλα σε κρύπτες

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα οργανωμένο και επιμελώς κρυμμένο οπλοστάσιο. Σε υπόγεια κρύπτη κάτω από τσιμεντόλιθους, κοντά σε αποχέτευση, εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα. Σε άλλη κρύπτη, στην οροφή κατοικίας, βρέθηκαν καραμπίνα (για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή στο Ναύπλιο) και δέκα φυσίγγια. Επίσης, κατασχέθηκε και ένα ρέπλικα πιστόλι.

Βαρύ κατηγορητήριο και γνωστοί στις Αρχές

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία-καταπέλτης που περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή και συναυτουργία, απειλής, φθοράς ξένης περιουσίας, εξύβρισης, παράνομης οπλοκατοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Σημειώνεται ότι αμφότεροι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για συναφή αδικήματα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και σύλληψη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στο περιστατικό.

