Νοσοκόμα μοιράστηκε τα τρία τελευταία πράγματα που βλέπει σε ασθενείς πριν πεθάνουν

Μια Αμερικανίδα νοσοκόμα αποκάλυψε ποια είναι τα τρία πράγματα που βλέπει στους ασθενείς λίγο πριν αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

Η Julie McFadden μια νοσοκόμα στις ΗΠΑ αποκάλυψε τα τρία πράγματα που βλέπει στους ασθενείς λίγο πριν πεθάνουν. Η νοσοκόμα σε κέντρο φροντίδας ασθενών στην Καλιφόρνια είναι γνωστή για τις αναρτήσεις της στο TikTok όπου την ακολουθούν 1,7 εκατομμύρια χρήστες.

Πρόσφατα η Julie αποκάλυψε τις συνηθισμένες φράσεις που λένε οι άνθρωποι πριν φύγουν από τη ζωή, όπως «Σ' αγαπώ» στα αγαπημένα τους πρόσωπα, «Ευχαριστώ» και «Σε συγχωρώ», ενώ τόνισε ότι δεν είναι ασυνήθιστο για τους ασθενείς της να «επιλέγουν» πότε θα πουν «αντίο».

Τα τρία πράγματα που βλέπει στους ασθενείς πριν πεθάνουν

Τώρα, η νοσοκόμα αποκάλυψε τα τρία πράγματα που βλέπει σε έναν ασθενή τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.

Το κροτάλισμα του θανάτου

Όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται, οι ασθενείς που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους συχνά κάνουν γουργουρητά που έχουν ονομαστεί «κροτάλισμα θανάτου», αλλά η επιστήμη υποστηρίζει ότι είναι απλώς ένα μέρος της διαδικασίας του θανάτου.

Σύμφωνα με το Very Well Health, ο ήχος προέρχεται από ένα ετοιμοθάνατο άτομο, καθώς δεν μπορεί πλέον να καταπιεί ή να βήξει ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται φλέγματα και σάλιο στο πίσω μέρος του λαιμού και στους αεραγωγούς. Ο ασυνήθιστος θόρυβος που κάνουν οι ασθενείς είναι ο ήχος της συσσώρευσης υγρού καθώς ο αέρας διέρχεται από αυτό.

Αλλαγές στην αναπνοή

Ένα άλλο κυρίαρχο σημάδι ότι ο θάνατος είναι επικείμενος είναι οι αλλαγές στην αναπνοή. Κυρίως στις αναπνοές που γίνονται όλο και πιο αργές ή πιο απλωμένες. «Μπορεί να φαίνεται σαν ο ασθενής να κάνει μια μεγάλη παύση πριν πάρει την επόμενη ανάσα του ή», όπως σημειώνει η Julie, «μπορεί να νομίζετε ότι είναι νεκρός».

Στη συνέχεια έρχεται η «αγωνιώδης αναπνοή», η οποία μπορεί να μοιάζει με απεγνωσμένο λαχάνιασμα για αέρα. Αν και αυτό μπορεί να είναι επίπονο για τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα όταν το βλέπουν, η νοσοκόμα καθησυχάζει λέγοντας πως όλα αυτά αποτελούν μέρος της επιστημονικής διαδικασίας και ότι ο ασθενής δεν υποφέρει από κανέναν πόνο.

Το WebMD προσθέτει ότι δεν πρόκειται για «κανονική αναπνοή» αλλά απλώς για ένα «φυσικό αντανακλαστικό που συμβαίνει όταν ο εγκέφαλός δεν λαμβάνει το οξυγόνο που χρειάζεται για να επιβιώσει». Αν και ο εγκέφαλος είναι ζωντανός, η αγωνιώδης αναπνοή δείχνει ότι ο ασθενής πλησιάζει γρήγορα τον θάνατο.

Το βλέμμα του θανάτου

Τέλος και ίσως το πιο παρήγορο στάδιο που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, είναι το στάδιο του ασυνείδητου. Αν και ο ασθενής φαίνεται ζωντανός και μπορεί να έχει τα μάτια και το στόμα του ανοιχτά, η Julie λέει: «Δεν θα ξυπνήσει, ό,τι και να κάνεις».

Πρόσθεσε ότι «δεν είναι ασυνήθιστο τα μάτια του να είναι θολά και να μην κοιτάζουν τίποτα συγκεκριμένο, αφού δεν είναι πλήρως παρόντες, αν και μπορεί ακόμα να ακούσει και πιθανώς να νιώσει την παρουσία σας».

Η νοσοκόμα τόνισε ότι αν και αυτά τα τρία στάδια είναι συνηθισμένα σε ασθενείς που πεθαίνουν εντός 24 ωρών, αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καθώς ορισμένοι μπορεί να πεθάνουν ξαφνικά, πιο γρήγορα ή να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ