Γιατί χιλιάδες Audi σαπίζουν στην έρημο μετά από σκάνδαλο 36 δισ. δολαρίων

Η φωτογραφία που επανήλθε στο προσκήνιο ξύπνησε μνήμες από το Dieselgate - Πώς η τεράστια απάτη οδήγησε σε μια «νεκρόπολη» πολυτελών οχημάτων στην Καλιφόρνια.

Μια αεροφωτογραφία που κυκλοφόρησε ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει χιλιάδες οχήματα Audi παραταγμένα σε μία έρημο στις ΗΠΑ. Η σκηνή είναι εντυπωσιακή, αλλά η ιστορία πίσω της είναι ακόμη πιο σοκαριστική: πρόκειται για τα «απομεινάρια» του διαβόητου σκανδάλου Dieselgate, που συγκλόνισε τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία το 2015.

Το Dieselgate και η μεγάλη παραπλάνηση

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) διαπίστωσε πως η Volkswagen είχε εφοδιάσει εκατομμύρια πετρελαιοκίνητα οχήματα -μεταξύ των οποίων και Audi, Porsche και VW Golf- με λογισμικό που αλλοίωνε τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκπομπών ρύπων κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Αυτό το «λογισμικό παραπλάνησης» επέτρεπε στους κινητήρες να φαίνονται πιο καθαροί από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα, αποκρύπτοντας τις υπερβολικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά τη χρήση στον δρόμο.

Τα πρόστιμα και η τεράστια οικονομική ζημιά

Όταν η απάτη αποκαλύφθηκε, η Volkswagen βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστια πρόστιμα, αποζημιώσεις και αγωγές. Η συνολική ζημιά για τον όμιλο ξεπέρασε τα 34,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με περισσότερα από 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως να χρειάζονται ακόμα και απόσυρση.

Πώς βρέθηκαν χιλιάδες οχήματα στην έρημο

Στις ΗΠΑ, πολλά από τα ντιζελοκίνητα οχήματα που επηρεάστηκαν από το σκάνδαλο αποσύρθηκαν από την αγορά. Όσα δεν μπορούσαν να αναβαθμιστούν τεχνικά ή δεν εγκρίθηκαν για πώληση, οδηγήθηκαν σε προσωρινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Μία από αυτές βρίσκεται στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνια, όπου, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, χιλιάδες Audi, VW και Porsche έχουν σταθμεύσει σε σειρές, σαν σιωπηλοί μάρτυρες ενός παγκόσμιου βιομηχανικού σκανδάλου.

Η επίσημη τοποθέτηση της VW

Σε παλαιότερη δήλωση, η εκπρόσωπος της Volkswagen, Jeannine Ginivan, είχε αναφέρει ότι τα αυτοκίνητα αποθηκεύονται «υπεύθυνα και συντηρούνται τακτικά ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση». Όταν οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές, τα οχήματα μπορούν να επανέλθουν στην κυκλοφορία ή να εξαχθούν.

Οι ακτιβιστές και οι διαμαρτυρίες

Το σκάνδαλο δεν προκάλεσε μόνο οικονομικό σοκ, αλλά και έντονες αντιδράσεις. Το 2015, ακτιβιστές υπέρ της καθαρής ενέργειας διαδήλωσαν μπροστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, φορώντας πλαστικές σακούλες στο κεφάλι τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρύπανση και την παραπλάνηση των πολιτών.

Μια ιστορία που παραμένει επίκαιρη

Το Dieselgate έφερε στο φως τις σκοτεινές πτυχές του ανταγωνισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία και ανέδειξε τις τεράστιες επιπτώσεις της περιβαλλοντικής απάτης. Αν και έχουν περάσει χρόνια, η εικόνα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην έρημο παραμένει μια υπενθύμιση του κόστους της ανήθικης επιχειρηματικής πρακτικής.

