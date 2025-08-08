Ο Τραμπ δίνει αμοιβή 50 εκατ. δολάρια για το «κεφάλι» του Μαδούρο: Διπλασιάστηκε το ποσό (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικήρυξε τον Νικολάς Μαδούρο διπλασιάζοντας την αμοιβή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν αναγνωρίζει την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε πως διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό της αμοιβής σε όποιον προσφέρει πληροφορίες για τη σύλληψή του.

«Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν ιστορική αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας», ανέφερε μέσω X η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Η προηγούμενη αμοιβή, που είχε ήδη αυξήσει η Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, όταν ασκούσε ακόμη καθήκοντα η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν 25 εκατομμύρια δολάρια.

Η αντίδραση της Βενεζουέλας

Η αντίδραση δεν άργησε, με τον υπουργό Εξωτερικών της Βενεζουέλας να χαρακτηρίζει «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ. «Η αξιολύπητη αμοιβή που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Χιλ, τονίζοντας ακόμη πως «απορρίπτουμε αυτή την χοντροκομμένη επιχείρηση προπαγάνδας» και ότι «η αξιοπρέπεια της πατρίδας μας δεν πωλείται».

Η πρώτη επικήρυξη του Μαδούρο

Τη 10η Ιανουαρίου, δέκα ημέρες προτού ορκιστεί ο ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν χαρακτήριζε «παράνομη» την ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο, που επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2024 για τρίτη, εξαετή, θητεία. Ο τότε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και το υπουργείο Οικονομικών της Τζάνετ Γέλεν ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις στη Βενεζουέλα και αύξησαν τότε στα 25 εκατομμύρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη και την προσαγωγή στην αμερικανική δικαιοσύνη του ηγέτη της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Η Ουάσιγκτον είχε υποστηρίξει πως ο κ. Μαδούρο «έχασε καθαρά τις εκλογές» του 2024 και «δεν είχε δικαίωμα» να αναλάβει νέα θητεία.

