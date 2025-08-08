Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Η οδύνη τους, οδύνη μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την ανείπωτη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά.

Συντετριμμένος είναι ο πολιτικός -και όχι μόνο- κόσμος από την είδηση του πρόωρου θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε δημοσίως την οδύνη του ιδίου και της συζύγου του, για τον χαμό της Λένας Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», έγραψε χαρακτηριστικά στην προσωπική του σελίδα στο facebook o πρωθυπουργός.

Η δημοσίευσή του

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ