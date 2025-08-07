Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά – Έχασε την κόρη του, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Βαρύ πένθος για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, καθώς η μονάκριβη κόρη του, Λένα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον «Ευαγγελισμό», όπου και κατέληξε την Πέμπτη 7 Αυγούστου. Είχε μεταφερθεί εκεί από το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, όπου αρχικά είχε εισαχθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη υπέστη επιληπτική κρίση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η κατάστασή της αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Η εκλιπούσα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στο City University του Λονδίνου, ακολουθώντας τον επαγγελματικό δρόμο της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού, και είχε ασχοληθεί με τον τομέα των πολιτικών μηχανικών. Με την Γεωργία Κρητικού, με την οποία νυμφέφθηκαν το 1990, ο Αντώνης Σαμαράς απέκτησε δύο παιδιά, την Λένα και τον Κώστα.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε σε θλίψη τον πολιτικό και προσωπικό περίγυρο της οικογένειας Σαμαρά, ενώ πλήθος μηνυμάτων συλλυπητηρίων κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

