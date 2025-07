Τα αξέχαστα ψέματα του Χαλκ Χόγκαν: Οι ιστορίες που «μεγάλωσαν» τον θρύλο του wrestling (vid)

Ο Χαλκ Χόγκαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο του wrestling. Οι απίθανες ιστορίες και τα ψέματα που δημιουργούσε έχουν μείνει στην ιστορία για την φαντασία τους.

Ο θρύλος του wrestling, Χαλκ Χόγκαν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Ένας εγωκεντρικός τύπος με εμφάνιση που πάντα συζητιόταν και ιστορίες που δημιουργούσε από το μυαλό του και περιείχαν μπόλικη δόση ψέματος.

Όταν είσαι ο Χαλκ Χόγκαν, σκίζεις τις αλήθειες σαν τα «πουκάμισα» και φοράς τα ψέματά σου πιο περήφανα από το ίδιο το δέρμα σου. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ιστορικά ψέματα που είχε ισχυριστεί πως ήταν αληθινά και έκανε τον κόσμο να παραμιλάει - και με τον καλό αλλά και με τον κακό λόγο.

Τα ψέματα που «μεγάλωσαν» τον Χαλκ Χόγκαν

Ένα από τα καλύτερα που είχε πει ήταν πως «χώρεσε» 400 μέρες μέσα σε έναν χρόνο επειδή ταξίδευε τόσο πολύ μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ, η διαφορά της ώρας τα πρόσθεσε όλα και έκανε τα πάντα δυνατά.

επειδή ταξίδευε τόσο πολύ μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ, η διαφορά της ώρας τα πρόσθεσε όλα και έκανε τα πάντα δυνατά. Υποτίθεται ότι θα έπαιζε και μάλιστα τον προσέγγισαν για να παίξει μπάσο οι ίδιοι οι Metallica και οι Rolling Stones . Τα συγκροτήματα το έχουν διαψεύσει πολλές φορές.

και οι . Τα συγκροτήματα το έχουν διαψεύσει πολλές φορές. Ο σκηνοθέτης του « The Wrestler », Ντάρεν Αρανόφσκι, του πρότεινε τον πρωταγωνιστικό ρόλο πολλές φορές, αλλά ο Χόγκαν είπε ότι τον απέρριψε επειδή δεν τον άξιζε. Ο Αρανόφσκι είχε πει ότι ο Χόγκαν δεν εξετάστηκε ούτε μία φορά.

», Ντάρεν Αρανόφσκι, του πρότεινε τον πρωταγωνιστικό ρόλο πολλές φορές, αλλά ο Χόγκαν είπε ότι τον απέρριψε επειδή δεν τον άξιζε. Ο Αρανόφσκι είχε πει ότι ο Χόγκαν δεν εξετάστηκε ούτε μία φορά. Είχε εντοπιστεί από σκάουτερ των Yankees και Cincinnati Reds μετά το λύκειο, αλλά ένας τραυματισμός τον εμπόδισε.

και μετά το λύκειο, αλλά ένας τραυματισμός τον εμπόδισε. Ισχυριζόταν πως ο Μάικ Τάισον φοβόταν να τον αντιμετωπίσει σε μάχη WCW και αναγκάστηκε να ακυρώσει ένα πρόγραμμα μαζί του στο WWF όταν ο Τάισον έχασε έναν αγώνα πυγμαχίας.

φοβόταν να τον αντιμετωπίσει σε μάχη WCW και αναγκάστηκε να ακυρώσει ένα πρόγραμμα μαζί του στο WWF όταν ο Τάισον έχασε έναν αγώνα πυγμαχίας. «Δεν κάνω κατάχρηση στεροειδών και δεν χρησιμοποιώ στεροειδή», μια εικόνα χίλιες λέξεις αυτή η δήλωση.

Υποστήριζε ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν μεγάλος θαυμαστής του αν και πέθανε πριν γίνει γνωστός.

Μια φιγούρα μεγαλύτερη από το άθλημα

Ο Χαλκ Χόγκαν δεν ήταν απλώς ένας παλαιστής. Ήταν ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, το απόλυτο είδωλο του wrestling κατά τις δεκαετίες του '80 και του '90, και ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για τη μαζική εξάπλωση του WWE (τότε WWF) σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με την επιβλητική του κορμοστασιά, το εμβληματικό μουστάκι και την αξέχαστη φράση "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?", αποτέλεσε το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής. Η σκηνική του παρουσία, η επαφή του με το κοινό και ο ρόλος του ως “American Hero” τον καθιέρωσαν ως τον πιο αναγνωρίσιμο παλαιστή όλων των εποχών.

