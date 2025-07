Γιατί οι άνδρες βάζουν τα χέρια μέσα στο παντελόνι: Η απωθητική συνήθεια έχει την εξήγησή της

Μία συνήθεια που έχουν, κυρίως, οι άντρες και δεν είναι η καλύτερη. Αναφερόμαστε φυσικά στο όταν βάζουν το χέρι μέσα από το παντελόνι, ακόμα και σε δημόσιο χώρο. Κι όμως αυτο το... φαινόμενο βρήκε την εξήγησή του, από τους επιστήμονες.

Νεαροί άντρες - μπορεί και όχι - έχουν μία αρκετά αντιαισθητική και κακή συνήθεια που πολλές φορές κάνουν και σε δημόσιο χώρο. Όλο και κάποιος θα έχει παρατηρήσει άλλον μες στο λεωφορείο ή στο τρένο, ακόμη και όταν περπατούν στον δρόμο να έχουν το χέρι μες στο παντελόνι και να το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει εξήγηση και οι επιστήμονες έδωσαν τη δική τους.

Το φαινόμενο αυτό έχει γίνει μέχρι και στίχος σε ποπ τραγούδι του Bruno Mars: «throw my hand down my pants», από το επιτυχημένο τραγούδι του, «The Lazy Song», που κυκλοφόρησε το 2010.

Η ερμηνεία των ειδικών: Είναι φυσιολογικό οι άντρες να βάζουν τα χέρια τους μέσα από τα παντελόνια;

Η συνήθεια αυτή είναι, αν μη τι άλλο, απωθητική και ενοχλητική, αλλά έχει εξελιχθεί σε εμμονή. Ο ειδικός στη γλώσσα του σώματος Martin Brooks έδωσε τη δική του ερμηνεία: «Πρόκειται για μία ενέργεια εκτόνωσης, μία υποσυνείδητη προσπάθεια διαχείρισης του άγχους», ανέφερε αρχικά.

Ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Όπως χαϊδεύουν το μούσι τους, όσοι άνδρες έχουν, έτσι και αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ένας συνδυασμός εκτόνωσης και ηρεμίας. Η οξυτοκίνη, αποκαλούμενη και "ορμόνη της αγάπης" εκκρίνεται μέσω της φυσικής επαφής», συνέχισε.

Ενώ γι' αυτήν την αλλαγή υποστήριξε καταλήγοντας: «Είναι ένας τρόπος να πουν "θα κάνω ότι θέλω". Είναι η νέα εκδοχή ανδρισμού, όπου τραβούν την προσοχή και τα βλέμματα πάνω τους. Ακόμη, μπορεί να είναι κάποια μορφή αντίδρασης, όπως παλαιότερα με το κάπνισμα». Ο πρώην αστυνομικός και αναλυτής συμπεριφοράς Darren Stanton προσθέτει στα παραπάνω: «Η πανδημία άλλαξε το τι θεωρείται αποδεκτό δημόσια. Τώρα πια, το να πας στο σούπερ μάρκετ με πιτζάμες είναι συνηθισμένο».

Υπάρχουν και οι ιατρικοί παράγοντες

Ο Dr. Babak Ashrafi, ειδικός στην ανδρολογία, εξηγεί πως οι λόγοι μπορεί να ποικίλουν:

Προσαρμογή γεννητικών οργάνων για περισσότερη άνεση

Κνησμός από μύκητες ή δερματικούς ερεθισμούς

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Άγχος ή συνήθεια

Απερίσκεπτη κίνηση ή μηχανισμός ανακούφισης

Όταν οι celebrities πιάστηκαν με το χέρι μέσα στο παντελόνι

Εκτός από τον απλό κόσμο, πολλάκις έχουν πιαστεί στα «πράσα» και διάφοροι celebrities και οι στιγμές ήταν πραγματικά άβολες.

Ο Tom Hardy φωτογραφήθηκε με τα χέρια στο παντελόνι του σε βόλτα με τη σύζυγό του. Ο Kit Harrington, γνωστός από τον ρόλο του στο Game of Thrones, πίαστηκε σε άβολη στάση με το χέρι μέσα στο παντελόνι. Τέλος, ο ράπερ Central Cee πόζαρε με χαρακτηριστική άνεση και με τα δύο χέρια μέσα στο παντελόνι, στο κόκκινο χαλί των Fashion Awards.

