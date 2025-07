Ο "θρύλος" του επαγγελματικού wrestling, Χαλκ Χόγκαν, πέθανε σε ηλικία 71 ετών σκορπίζοντας θλίψη στο χώρο της πάλης...

Ο κόσμος του παγκόσμιου wrestling και της pop κουλτούρας θρηνεί. Ο Χαλκ Χόγκαν, κατά κόσμον Terry Gene Bollea, πέθανε σε ηλικία 71 ετών στις 24 Ιουλίου 2025, στο σπίτι του στη Φλόριντα, από καρδιακή ανακοπή. Ο θρυλικός παλαιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ύστερα από τηλεφώνημα επείγουσας ανάγκης, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε αρχικά από το TMZ.

Μια φιγούρα μεγαλύτερη από το άθλημα

Ο Χαλκ Χόγκαν δεν ήταν απλώς ένας παλαιστής. Ήταν ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, το απόλυτο είδωλο του wrestling κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, και ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για τη μαζική εξάπλωση του WWE (τότε WWF) σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με την επιβλητική του κορμοστασιά, το εμβληματικό μουστάκι και την αξέχαστη φράση "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?", αποτέλεσε το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής. Η σκηνική του παρουσία, η επαφή του με το κοινό και ο ρόλος του ως “American Hero” τον καθιέρωσαν ως τον πιο αναγνωρίσιμο παλαιστή όλων των εποχών.

Ποιος ήταν ο Hulk Hogan – Βιογραφικό σημείωμα

Ονοματεπώνυμο: Terry Gene Bollea

Ημερομηνία γέννησης: 11 Αυγούστου 1953

Τόπος γέννησης: Augusta, Georgia, ΗΠΑ

Σκηνικό όνομα: Hulk Hogan

Καριέρα wrestling: 1977 – 2015 (με διαλείμματα)

Ύψος/Βάρος: 2,01 μ. / 137 κιλά

Ο Χόγκαν ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όμως εκτοξεύτηκε στη δεκαετία του ’80 με την ένταξή του στο WWF (νυν WWE), υπό την καθοδήγηση του Βινς Μακμάν Υπήρξε 6 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής WWF και 6 φορές WCW World Heavyweight Champion.

Από τις ιστορικότερες στιγμές της καριέρας του ήταν η νίκη του επί του André the Giant στη WrestleMania III το 1987, ενώ η μεταστροφή του σε «κακό» χαρακτήρα με το nWo (New World Order) στη δεκαετία του ’90 άλλαξε για πάντα το storytelling του wrestling.