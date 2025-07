Τραγωδία στην Ιταλία: Η στιγμή που αεροπλάνο πέφτει σε πολυσύχναστο δρόμο, δύο νεκροί (vid)

Σοκάρει το βίντεο με πτώση μικρού αεροπλάνου σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας που προκάλεσε τεράστια έκρηξη και τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Σοκαριστικές στιγμές στην επαρχία Μπρέσια της Ιταλίας, όταν μικρό αεροπλάνο έπεσε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων. Το βίντεο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα των έντρομων περαστικών.

Η θανατηφόρα σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/7) με τις εικόνες να προκαλούν ανατριχίλα. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό, ενώ οι οδηγοί των οχημάτων προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Σύμφωνα με την ιταλική κρατική τηλεόραση, οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι επιβάτες του αεροσκάφους, ένας άνδρας 75 ετών και μία γυναίκα 60 ετών. Τα θύματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα, ωστόσο τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για ιδιώτες που πραγματοποιούσαν πτήση αναψυχής.

