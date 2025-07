Το παγκόσμιο trend «aura farming»: Ο viral χορός 11χρονου που «κόλλησε» τους πάντες (vid)

Ο 11χρονος Dika έχει κάνει όλον τον κόσμο να κινείται στους ρυθμούς του «aura farming» και να υποκλίνεται στις χορευτικές του ικανότητες.

Ένα 11χρονο αγόρι από την Ινδονησία έχει γίνει το πρόσωπο πίσω από το νέο, εκρηκτικό trend των social media. Ο λόγος για τον Rayyan Arkan Dikha, ευρύτερα γνωστό ως Dika, ο οποίος έχει κατακτήσει το TikTok και το Instagram με τις χορευτικές του κινήσεις στην πλώρη ενός παραδοσιακού αγωνιστικού σκάφους.

Η φράση «aura farming» έχει πλέον συνδεθεί απόλυτα με το όνομά του και τον ιδιαίτερο τρόπο που χορεύει πάνω σε μια κινούμενη βάρκα, φορώντας γυαλιά ηλίου και ντυμένος στα μαύρα.

Το πρώτο βίντεο με τον Dika αναρτήθηκε τον Ιανουάριο και τον έδειχνε να συμμετέχει στο Pacu Jalur, έναν αγώνα σκαφών με βαθιά πολιτιστική σημασία για την επαρχία Riau της Ινδονησίας. Σε κάθε ένα από αυτά τα σκάφη, υπάρχει ένας χορευτής, ο λεγόμενος Tukang Tari, ο οποίος έχει την ευθύνη να εμπνέει και να ενθαρρύνει τους κωπηλάτες μέσω ρυθμικών κινήσεων. Ο Dika, που συμμετέχει από τα 9 του χρόνια, όχι μόνο κέρδισε τις εντυπώσεις στο φεστιβάλ, αλλά χάρη στο διαδίκτυο, έγινε viral σε παγκόσμια κλίμακα.

At the age of 11, Dika is shining globally for his Aura Farming dance



