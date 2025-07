Ο Σατριάνι, Legend της κιθάρας στο Gazzetta για το Live του με τον Βάι: «Επιτέλους γυρνάμε στην Ελλάδα, το να γράφω μουσική και να παίζω για τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό»!

Ο Θρυλικός κιθαρίστας αλλά και δάσκαλος, Τζο Σατριάνι, μίλησε στο Gazzetta για το επερχόμενο Live του στην Αθήνα μαζί με τον μαθητή του, Στιβ Βάι. Τι τονίζει για τους δεσμούς του με την Ελλάδα.

Για πρώτη φορά στην 50χρονη μουσική τους διαδρομή, δύο πολυδιάστατοι μουσικοί, ο Legend Τζο Σατριάνι και ο ευρηματικός Στιβ Βάι, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν τους SATCHVAI - μια νέα superband που σαρώνει την Ευρώπη με το Surfing with the Hydra Tour. Στις 28 Ιουλίου, έρχονται και στη χώρα μας στο Rockwave Festival για μία και μοναδική εμφάνιση στο Terra Vibe.

Για πάνω από τριάντα χρόνια, ο βιρτουόζος αυτός καλλιτέχνης της κιθάρας (ο Σατριάνι φυσικά) έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας sold - out συναυλίες, τόσο ως headliner όσο και ως ιδρυτής του κιθαριστικού all-star υπερθεάματος G3. Οι studio αλλά και οι live ηχογραφήσεις του έχουν πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με δύο από τα πολυάριθμα σόλο άλμπουμ του να έχουν γίνει πλατινένια και άλλα τέσσερα χρυσά, ενώ μετρά 15 υποψηφιότητες για Grammy.

Το 2014 ξεκίνησε το ετήσιο G4 Experience, συγκεντρώνοντας επίδοξους κιθαρίστες για τετραήμερα σεμινάρια, mentor sessions και ζωντανές εμφανίσεις, παρέχοντας μια αποκλειστική πλατφόρμα μάθησης υπό την καθοδήγηση του ίδιου και των καταξιωμένων συναδέλφων του. Το 2021 λάνσαρε το Crystal Planet, ένα comic σε 5 μέρη που συνδυάζει τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.

Το ντοκιμαντέρ της περιοδείας Beyond the Supernova, σε σκηνοθεσία του ZZ Satriani, διαθέσιμο για streaming, προσφέρει μια εκ βαθέων ματιά στα παρασκήνια και καταγράφει λεπτομερώς τη ζωή του, αποκαλύπτοντας τη βαθιά αφοσίωση που τροφοδοτεί την κιθαριστική του μαεστρία. Το side project του, Chickenfoot, στο οποίο συμμετέχουν ο πρώην frontman των Van Halen, Σάμι Χάγκαρ, ο πρώην μπασίστας τους Μάικλ Άντονι και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Τσαντ Σμιθ, είδε το ντεμπούτο άλμπουμ του να γίνεται χρυσό, ενώ το δεύτερο στούντιο άλμπουμ σκαρφάλωσε απευθείας στο #9 των charts με την κυκλοφορία του.

Ο Σατριάνι κυκλοφόρησε το 19ο στούντιο άλμπουμ του, The Elephants of Mars, τον Απρίλιο του 2022. Το 2024 υπήρξε μια ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για αυτόν καθώς ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη περιοδεία G3 Reunion με την αρχική δυναμική σύνθεση: Σατριάνι, Έρικ Τζόνσον και Στιβ Βάι.

Ακολούθησε η περιοδεία του ντουέτου Satch/Vai, όπου οι παλιοί φίλοι όχι μόνο μοιράστηκαν τη σκηνή, αλλά παρουσίασαν και μια νέα κοινή μουσική συνεργασία. Ολοκληρώνοντας τη χρονιά, ο Σατριάνι ένωσε τις δυνάμεις του με τους Χάγκαρ, Άντονι και Μπόναμ για την περιοδεία Best of All Worlds, η οποία ξεπούλησε τις αρένες σε όλες τις Η.Π.Α. και απέσπασε ευρεία αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το satriani.com. Το Gazzetta μίλησε με τον Σατριάνι, έναν αδιανόητα καλό κιθαρίστα, μία ιστορική μορφή και έναν άνθρωπο που έχει μάθει κιθάρα σε πολλούς τοπ του είδους, όπως ο Βάι.

- Live στην Ελλάδα λοιπόν και δυναμική επιστροφή μαζί με τον Στιβ Βάι. Πως το περιμένεις;

Επιτέλους γυρνάμε στη χώρα σας. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Είναι μία φοβερή χώρα. Η Αθήνα είναι μία εξαιρετική πόλη. Την τελευταία φορά λειτουργήσαμε και ως τουρίστες. Φανταστική πόλη. Έχουμε περάσει φανταστικά στην Αθήνα. Είναι τρομερό το να γυρνάμε.

- Τι σχόλιο θα μπορούσες να κάνεις για το ελληνικό κοινό που σε αγαπά τόσο;

Έχω μόνο τρομερό σεβασμό για τη στήριξή τους. Εμείς παίζουμε ηλεκτρική κιθάρα και ροκ μουσική. Για μένα είναι ένα καθαρό όργανο (ξεκάθαρο εννοεί ως προς την ταυτότητά του και τι παίζει). Είναι τρομερή η σύνδεσή μας με τον κόσμο.

- Πως είναι το να συνυπάρχεις με τον Στιβ Βάι; Ο δάσκαλος με τον μαθητή.

Πραγματικά είναι τρομερά. Έχουμε μεγαλώσει στην ίδια πόλη. Άρχισα να τον διδάσκω ως αρχάριο. Είναι πολύ δυνατή η σύνδεση που έχουμε. Για μένα είναι τρελό και μοναδικό ότι θα παίξουμε μαζί. Γίναμε μεγάλοι πριν το καταλάβουμε. Έχουμε φοβερή σχέση.

- Με την εμπειρία που έχεις και την πορεία σου μπορείς να πεις κάποιον που να είναι Νο1 στην κιθάρα;

Δεν είναι δυνατό. Είναι μαζί μουσική και τέχνη. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Εάν πας και δεις και ακούσεις 10 μουσικούς που παίζουν βιόλι τότε μετά μπορείς να αναφέρεις τον κορυφαίο από αυτούς. Δεν μπορείς όμως να συγκρίνεις πχ τον Μορέλο με τον Σλας ή αλλους. Όλοι έχουν κάτι μοναδικό στον τρόπο που παίζουν. Δεν μπορείς να αντιγράψεις άλλον. Δεν μπορείς να αναπληρώσεις άλλον. Η κιθάρα είναι μοναδική στα χέρια του κάθε μουσικού.

- Είσαι ένας άνθρωπος με τεράστια διαδρομή που όμως διδάσκεις παράλληλα. Τι αξιολογείς εσύ ως το πλέον σημαντικό (για σένα);

Το να γράφω μουσική και να παίζω για τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό. Τίποτα δεν μπορεί το να αναπληρώσει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και ευγενές το να διδάσκεις. Με το διδάσκεις κάνεις καλύτερους τους νέους ανθρώπους. Το να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις έχει να κάνει και με το μοιράζεις αυτά που ξέρεις. Τη γνώση σου.

- Τι υπήρχε στο μυαλό σου όταν ξεκινούσες να ασχοληθείς με την κιθάρα;

Ήθελα απλά να εκφραστώ μουσικά. Αρχικά ξεκίνησα με το πιάνο μετά έπαιζα μπάσο. Αλλά τελικώς η κιθάρα ήταν το καλύτερο για μένα. Ήθελε σκληρή δουλειά. Είναι κυρίως η έκφραση. Το να βγάζεις εκεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις σου.

- Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις προς το ελληνικό κοινό πριν το Live σας;

Το μήνυμά μου είναι πρώτα απ' όλα ότι τους ευχαριστώ. Ο Στιβ και εγώ θα προσφέρουμε ένα καταπληκτικό show. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Θα έχουμε και έναν ξεχωριστό καλεσμένο που δεν θα τον πούμε. Είναι μυστικό.

- Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Πρώτη επειδή και εσύ και ο Βάι έχετε παίξει με τον Άλις Κούπερ πως είναι ως μουσικός και ως άνθρωπος;

Είναι φανταστικό. Είναι ένα είδωλο της rock and roll. Ένας τρομερός καλλιτέχνης και πολύ καλός άνθρωπος. Εκτός σκηνής δεν φέρεται σαν τους χαρακτήρες που βλέπετε στις συναυλίες του. Είναι αληθινός άνθρωπος. Έξυπνος, καθημερινός, απλός και τρομερά κουλ.

- Last one (τελευταία ερώτηση). Ασχολείσαι με ποδόσφαιρο; Είσαι φαν κάποιας ομάδας;

Όχι πλέον, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Μου άρεσε το ποδόσφαιρο και το μπέιζμπολ και έκανα snowboard για πολύ καιρό. Νιώθω πως όλα αυτά έχουν γίνει πολύ εμπορικά. Και το ποδόσφαιρο μαζί. Μου αρέσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μου αρέσουν τρομερά και το τι εμπνέουν και εκπροσωπούν οι αθλητές.

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025: Το Live στο Terra Vibe

Αν και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους και ιστορικούς χώρους της πόλης, η μεταφορά της συναυλίας των Σατριάνι - Βάι κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τεχνική υποστήριξη της παραγωγής που συνοδεύει αυτή τη μοναδική σύμπραξη. Η συναυλία έχει εισιτήρια καθήμενων σε ακριβή αντιστοιχία με τις θέσεις του Θεάτρου Λυκαβηττού ενώ θα υπάρχουν και εισιτήρια ορθίων.

Τα υπάρχοντα εισιτήρια μεταφέρονται αυτόματα σε αντίστοιχης αξίας ζώνες και θα αποσταλούν στο email των κατόχων χωρίς να χρειαστεί καμία ενέργεια εκ μέρους τους. Επιπλέον, σε κάθε παραγγελία εισιτηρίων παραχωρείται δωρεάν θέση στάθμευσης εντός του Terra Vibe. (συγκεκριμένα για παραγγελίες από 1 έως 4 εισιτήρια, προσφέρεται 1 δωρεάν θέση στάθμευσης, ενώ για παραγγελίες 5 ή περισσότερων εισιτηρίων, προσφέρονται 2 δωρεάν θέσεις στάθμευσης).

Τέλος, οι κάτοχοι των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων που το επιθυμούν, μπορούν να μεταβούν στο Terra Vibe δωρεάν με πούλμαν της Apollon Buses από τον Σταθμό Λαρίσης, (συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η επιστροφή στην Αθήνα). Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται και η νέα κατηγορία εισιτηρίων ορθίων είναι στην τιμή των 39,50 ευρώ.

Τιμές εισιτηρίων

Νέα κατηγορία εισιτηρίων

Ορθίων 39,50 ευρώ

Ορθίων με χώρο στάθμευσης : 49,50 ευρώ

PL4: 49,50 ευρώ

PL3: 66 ευρώ

PL2: 88 ευρώ

PL1: 99 ευρώ

VIP PACKAGE*: 316 ευρώ

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00 και το show θα ξεκινήσει στις 22:00

Η συνύπαρξη των Σατριάνι και Βάι

«Η περιοδεία της SATCHVAI Band είναι γεγονός! Ανυπομονώ να μοιραστώ ξανά τη σκηνή με τον Steve. Κάθε φορά που παίζουμε μαζί, με γυρίζει πίσω στην εποχή που ήμασταν έφηβοι, που "τρώγαμε και αναπνέαμε" μουσική κάθε δευτερόλεπτο της μέρας... Υποθέτω ότι δεν σταματήσαμε ποτέ!», έσπευσε να πει ο Σατριάνι.

«Το να περιοδεύουμε με τον Joe είναι πάντα χαρά και τιμή μου. Είναι ο αγαπημένος μου κιθαρίστας για τζαμάρισμα και τώρα έχουμε μία ακόμη ευκαιρία να το μεταφέρουμε στη σκηνή. Αισθάνομαι ότι είμαστε και οι δύο στο απόγειο της καριέρας μας και αυτό το show θα είναι μια μεγαλειώδης γιορτή για το πιο cool όργανο στον κόσμο, την ηλεκτρική κιθάρα!», σχολίασε ο Βάι. Οι Σατριάνι και Βάι έχουν κοινή ιστορία που ξεκινά από τα εφηβικά τους χρόνια στο Long Island, όταν ο Σατριάνι δίδασκε κιθάρα τον Στιβ Βάι. Η φιλία τους μετουσιώθηκε σε δεκαετίες παράλληλης πορείας, με κοινά labels, κοινές περιοδείες (όπως οι G3) και εκατομμύρια αφοσιωμένων fans σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε ουσιαστικά την περασμένη άνοιξη (2024), όταν οι δύο κιθαρίστες πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή περιοδεία στις ΗΠΑ, πέρα από τις G3 εμφανίσεις τους. Η χημεία τους επί σκηνής ήταν τόσο αδιαμφισβήτητη, που αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύσταση μιας κοινής μπάντας – The SATCHVAI Band – και να μεταφέρουν τη δυναμική τους και σε μία ευρωπαϊκή περιοδεία μέσα στο 2025.

Το όνομα της περιοδείας Surfing with the Hydra δεν είναι τυχαίο - πρόκειται για έναν έξυπνο και συμβολικό συνδυασμό δύο από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πορείας τους. Από τη μία, το Surfing with the Alien, το εμβληματικό άλμπουμ του Σατριάνι που καθόρισε την ορχηστρική ροκ σκηνή και θεωρείται σταθμός στο shred λόγω της τεχνικής του αρτιότητας και της μελωδικότητάς του. Από την άλλη, η Hydra, η εντυπωσιακή πολυ-οργανική κιθάρα που σχεδιάστηκε για τον Βάι από τον Μότι Κασιούτσι και κατασκευάστηκε από την Ibanez Japan — ένα όργανο-σύμβολο της καινοτομίας και της υπερβατικής προσέγγισής του στη μουσική.



Το Surfing with the Hydra είναι κάτι παραπάνω από τίτλος. Είναι αυτό που θα ζήσουν οι παρόντες στο Live. Η σύμπραξή τους σφραγίστηκε μουσικά με την κυκλοφορία του πρώτου κοινού τους κομματιού The Sea of Emotion, Pt. 1 τον Μάρτιο του 2024 – ένα σχεδόν εξάλεπτο instrumental έπος, στο οποίο οι δύο κιθαρίστες διαδέχονται ο ένας τον άλλον με απόλυτη συνέργεια, αποδεικνύοντας γιατί αποτελούν σχολή από μόνοι τους.

Λίγο πριν ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή τους περιοδεία, οι SATCHVAI κυκλοφόρησαν το I Wanna Play My Guitar, με τη φωνή του θρυλικού Glenn Hughes (Deep Purple, Black Country Communion), να πρωταγωνιστεί σε έναν ύμνο για την ακατανίκητη, εφηβική λαχτάρα να «παίξεις κιθάρα μέχρι τελικής πτώσης». Το νέο αυτό single ήρθε να προσθέσει ένα τραχύ, δυναμικό κεφάλαιο στη δισκογραφία του ντουέτου, συνδυάζοντας στοιχεία hard rock, blues και την αδρεναλίνη ενός live σε μια rock αρένα. Το video clip, σε σκηνοθεσία του ZZ Satriani, γιου του Joe, αποτυπώνει την σοκαριστική χημεία της μπάντας και την καθηλωτική σκηνική παρουσία του Hughes, σε μια συνεργασία-ορόσημο στο πάνθεον της ηλεκτρικής κιθάρας.

Οι SATCHVAI καταφθάνουν στην Αθήνα για να μας χαρίσουν ένα live αδιανόητης μαεστρίας, απίστευτης ενέργειας που σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη. Μαζί τους, οι σπουδαίοι Kenny Aronoff στα τύμπανα, Marco Mendoza στο μπάσο και Pete Thorn στη ρυθμική κιθάρα. Η συναυλία αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας μοναδικής σύμπραξης και εντάσσεται στον εορτασμό των 30 χρόνων του Rockwave Festival. Ένα κιθαριστικό υπερθέαμα, μια γιορτή της rock μουσικής, μία ανεπανάληπτη εμπειρία live μουσικής, ένας ήχος που κόβει την ανάσα. Ακολουθήστε τους στα εξής links:

Σχετικά με τον Στιβ Βάι

Ο Στιβ Βάι είναι βιρτουόζος κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός, που αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Με περισσότερα από 45 χρόνια στη μουσική βιομηχανία, έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους, έχει λάβει τρία Grammy και έχει ηχογραφήσει με θρύλους της μουσικής όπως οι Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake, και πολλοί ακόμη. Ο Βάι έχει περιοδεύσει εκτενώς και έχει ηχογραφήσει ζωντανά με τους G3 (συνεργαζόμενος με διαφορετικά line-ups που περιελάμβαναν τους Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen και Steve Lukather), καθώς και με τους Generation Axe, το supergroup που δημιούργησε μαζί με τους Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt και Tosin Abasi.

Είναι ο συγγραφέας του Vaideology: Basic Music Theory for Guitar Players (Hal Leonard), του πρώτου βιβλίου μουσικής θεωρίας σχεδιασμένου για να βοηθήσει τόσο αρχάριους όσο και έμπειρους κιθαρίστες. Πρόσφατα, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για την προώθηση του τελευταίου στούντιο άλμπουμ του, Inviolate, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε 51 χώρες. Κατά τη διάρκεια των 43 χρόνων περιοδειών του, συνεχίζει να επισκέπτεται μέρη όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά. Στην πιο πρόσφατη εξόρμηση του 2023, εμφανίστηκε στο Ho Chi Minh City (Βιετνάμ), Kaohsiung (Ταϊβάν), Zallak (Μπαχρέιν), Bangalore και Kolkata (Ινδία), καθώς και σε έξι νέες περιοχές στην Κίνα (Foshan, Xi'an, Chengdu, Chongqing, Nanjing και Hefei).