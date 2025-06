The Clash of Legends – Αστέρια Παγκοσμίου κλάσης στη Θεσσαλονίκη για ένα φιλικό που θα γράψει ιστορία!

Στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού του 2004, μια ομάδα παιδιών έγραψε την ομορφότερη σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας. Απόψε, επιστρέφουν. Όχι για τρόπαια. Όχι για δόξα. Αλλά για τη μνήμη, για τον σκοπό, για την ψυχή του παιχνιδιού.

Οι Legends 2004, εκείνοι που ένωσαν μια χώρα, ξαναπατούν το χορτάρι – και μαζί τους, αντίπαλοι γεμάτοι λάμψη: οι European Legends, οι ήρωες από κάθε γωνιά της Ευρώπης, με Παγκόσμια Κύπελλα, Champions League και Χρυσές Μπάλες στις αποσκευές τους.

Ζαγοράκης, Καραγκούνης, Χαριστέας... απέναντι σε Πιρές, Καρεμπέ, Μπερμπάτοφ, Στοϊτσκοφ!

To “The Clash of Legends” είναι εδώ και δίνουμε ραντεβού την Τρίτη 4 Ιουνίου, στις 19:00, στο Γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.



European Legends – Tο παιχνίδι των θρύλων

Δεν είναι μία ομάδα. Είναι πολλές ιστορίες. Είναι πολλές χώρες. Είναι πάρα πολλές αναμνήσεις. Είναι οι φανέλες που ζηλέψαμε μικροί. Είναι οι παίκτες που χαζεύαμε στα βιντεοπαιχνίδια, στα highlights, στις σπάνιες εμφανίσεις στα ελληνικά γήπεδα. Είναι η παγκόσμια αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά βγαλμένη από άλλη εποχή. Οι European Legends είναι μια θρυλική αποστολή με προσωπικότητες που έγραψαν χρυσές σελίδες στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου.

Από τη Γαλλία, ο Ρομπέρ Πιρές, παγκόσμιος και ευρωπαίος πρωταθλητής και ο Γουίλιαμ Γκαλάς, στυλοβάτης σε Άρσεναλ και Τσέλσι. Ο Κριστιάν Καρεμπέ, με τίτλους σε Ρεάλ και Ολυμπιακό, έρχεται ξανά ως “Έλληνας με γαλλική καρδιά”. Ο Λουντοβίκ Ζιουλί φέρνει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και το Champions League του 2006, ενώ ο Ερίκ Αμπιντάλ, σύμβολο δύναμης εντός κι εκτός γηπέδων, είναι παρών για να εμπνεύσει. Από την Αγγλία, ο Τζόι Μπάρτον, με το γνωστό πάθος, και ο Σεμπαστιάν Φρέι από τη Γαλλία, συνοδεύονται από τον τρομερό Σανιά, τον Βαν Μπούιτεν της Μπάγερν και τον Αμανατίδη, που εκπροσωπεί ξανά την Ελλάδα ως θρύλος της Bundesliga. Ο Ντιμίταρ Μπερμπάτοφ επιστρέφει στην Τούμπα, εκεί όπου άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Ο Χρίστο Στόιτσκοφ, Χρυσή Μπάλα του '94, είναι το απόλυτο ποδοσφαιρικό είδωλο, ενώ ο Μπαλάκοφ, ο μαέστρος της Στουτγκάρδης και της Σπόρτινγκ, φέρνει τη σοφία μιας εποχής που αγαπήσαμε. Και μέσα σε όλους αυτούς, ένας δικός μας: ο Αντρέ Βιεϊρίνια, που δεν έρχεται μόνο να παίξει – αλλά να τιμηθεί, όπως του αξίζει. Είναι μια ομάδα-όνειρο. Μια ποδοσφαιρική χρονοκάψουλα.

Έρχονται για να σε κάνουν να θυμηθείς. Να συγκινηθείς. Να φωνάξεις.

Legends 2004 – Η ομάδα που μας έμαθε να ονειρευόμαστε

Τότε που κανείς δεν το πίστευε… αυτοί το έκαναν πραγματικότητα. Η ομάδα που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι ένας μύθος. Είναι εδώ. Ξανά μαζί, για μια βραδιά που θα μοιάζει με παραμύθι. Δεν ετοιμάζονται να παίξουν για τίτλους. Θα παίξουν για την τιμή. Για όλους εμάς. Οι Legends 2004 δεν είναι απλώς ποδοσφαιριστές. Είναι πρόσωπα χαραγμένα στη μνήμη μας. Ονόματα που ακούμε και θυμόμαστε πού ήμασταν, ποιοι ήμασταν, τι νιώθαμε. Δεν είναι απλώς οι πρωταθλητές Ευρώπης. Είναι οι πρωταγωνιστές του ανείπωτου. Εκείνοι που ένωσαν την Ελλάδα κάτω από ένα ουρανό γεμάτο μπλε και άσπρο. Ξανά μαζί. Ξανά στο ίδιο χορτάρι. Ξανά με τη φλόγα που δεν έσβησε ποτέ.

Από τον Νικοπολίδη που φύλαγε τα όνειρά μας, μέχρι τον Χαριστέα που έβαλε το πιο απίστευτο γκολ στην ιστορία μας. Από τον αρχηγό των αρχηγών, τον Ζαγοράκη, που σήκωσε το κύπελλο με το βλέμμα γεμάτο Ελλάδα, μέχρι τον Καραγκούνη, που έτρεχε για όλους μας. Δεν επιστρέφουν απλώς για να παίξουν. Επιστρέφουν για να θυμίσουν τι σημαίνει να πιστεύεις.

Ζωντανή και ελεύθερη μετάδοση για το κοινό

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στο επίσημο YouTube κανάλι του Gazzetta, επιτρέποντας σε φίλους του αθλήματος σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρακολουθήσουν και να ζήσουν την ένταση του αγώνα.

Στήριξε και εσύ τον σύλλογο «Η ΛΑΜΨΗ»

Με την επιλογή συγκεκριμένου τύπου εισιτηρίου, των 10 ευρώ, παίρνεις το δεύτερο ως δώρο, στηρίζοντάς το πολύτιμο έργο του συλλόγου «Η ΛΑΜΨΗ»!

Δες εδώ τις τιμές των εισιτηρίων προπώλησης: https://www.ticketmaster.gr/legends-2004-vs-european-legends_sen_2007179.html

Αγώνας για καλό σκοπό

Μέρος των εσοδών του φιλανθρωπικού αγώνα ποδοσφαίρου θα δοθούν για την υποστήριξη του συλλόγου «Η ΛΑΜΨΗ» που μεταξύ άλλων φροντίζει για την άριστη ιατρική και παιδιατρική φροντίδα των παιδιών που πάσχουν από κακοήθη νοσήματα, για τη δημιουργία, οργάνωση στελέχωση και τον εξοπλισμό εξειδικευμένων ογκολογικών, αιματολογικών, μονάδων, την ηθική, κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των παιδιών και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης και άλλης μορφής συμπαράστασης στις οικογένειες των πασχόντων παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες για τον Σύλλογο «Η Λάμψη»: https://lampsi.org/

Platinum Sponsor: Real Greek Dairies

Official Airline: AEGEAN Airlines

Bronze Sponsors: Domaine Porto Carras, Volton, Stoiximan

Premium Mobility Partner: SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Official Sponsors: Souroti, Lidl, Puma

Ticketing Partner: Ticketmaster

Official Broadcaster: Gazzetta

Διοργανωτής: Porto Carras Grand Resort

Το Sports Production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.