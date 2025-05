Η Daniela Idi (MGB EMEA Marketing Director) μιλάει για τη συνεργασία της Motorola με την Euroleague

Motorola και Euroleague συνεργάζονται στενά και η Daniela Idi μιλάει για αυτό

Η Motorola συνεργάζεται στενά με την Euroleague και η Daniela Idi, MGB EMEA Marketing Director, μίλησε στο Gazzetta για αυτό το θέμα.

- Η συνεργασία μεταξύ της Motorola και της EuroLeague έχει χαρακτηριστεί ως ορόσημο. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτής της συνεργασίας και πώς ορίζετε την επιτυχία της;

- Η συνεργασία μας με την EuroLeague αντανακλά την κοινή δέσμευση για την κοινότητα, την ένταξη και την έμπνευση μέσω του αθλητισμού. Με τη Motorola, στοχεύουμε να προχωρήσουμε πέρα από την καινοτομία προϊόντων - θέλουμε να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους ανθρώπους. Μέσω του «Bouncing for Good», χρησιμοποιούμε την παγκόσμια γλώσσα του μπάσκετ για να διδάξουμε αξίες όπως ο σεβασμός και η επιμονή σε μαθητές σε όλη την περιοχή EMEA. Ορίζουμε την επιτυχία με βάση τον πραγματικό αντίκτυπο που έχουμε στην πράξη: τον αριθμό των παιδιών που προσεγγίζουμε, τις κοινότητες που υποστηρίζουμε και τη διαρκή έμπνευση που βοηθάμε να δημιουργηθεί.

- Με το Final Four του 2025 να πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, στο Άμπου Ντάμπι, πώς αξιοποιεί η Motorola αυτό το παγκόσμιο στάδιο για να ενισχύσει την προβολή και τη δέσμευση της μπράντας;

- Το Final Four στο Άμπου Ντάμπι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τη διεθνή εμβέλεια και τις παγκόσμιες συνεργασίες της Motorola. Παρόλο που δεν θα ξεκινήσουμε μια εξειδικευμένη καμπάνια σε τοπικό επίπεδο, θα υποστηρίξουμε τη διοργάνωση μέσω ενιαίας επικοινωνίας σε όλη την περιοχή EMEA -ειδικά στα ψηφιακά και κοινωνικά μας κανάλια- για να διατηρήσουμε ισχυρή προβολή και να γιορτάσουμε την παγκόσμια σημασία του τουρνουά.

- Η ιστορική παρουσία δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στο φετινό φάιναλ φορ έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε αυτή τη δυναμική στην ελληνική αγορά; Υπάρχουν συγκεκριμένες καμπάνιες ή ενεργοποιήσεις που θα αναπτυχθούν;

- Είναι συναρπαστικό να γινόμαστε μάρτυρες της επιτυχίας και των δύο ελληνικών ομάδων. Παρόλο που δεν σχεδιάζουμε μια ειδική καμπάνια για την αγορά γύρω από το Final Four, η τοπική μας ομάδα θα ενισχύσει την παρουσία της Motorola χρησιμοποιώντας υλικό που έχει αναπτυχθεί από την EMEA, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόσφατη ενεργοποίηση «Bouncing for Good» στην Αθήνα μάς επέτρεψε ήδη να εμπλακούμε σε βάθος με την ελληνική κοινότητα και να δημιουργήσουμε αυθεντικές στιγμές με παίκτες και από τους δύο συλλόγους - αυτή η σύνδεση θα συνεχίσει να έχει απήχηση κατά τη διάρκεια του Final Four.

- Η πρωτοβουλία «Bouncing For Good» έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για αυτό το έργο κοινωνικού αντίκτυπου και πώς εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ESG της Motorola;

- Είμαστε υπερήφανοι για την πρώτη σεζόν του «Bouncing for Good», η οποία ολοκληρώθηκε στην Αθήνα μετά από ουσιαστικές ενεργοποιήσεις σε πέντε χώρες. Η πρωτοβουλία αυτή θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο του 2025 με διευρυμένη αποστολή. Αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την ESG στη Motorola και τη Lenovo-χρησιμοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας για την προώθηση της ένταξης και της ενδυνάμωσης των νέων. Το βλέπουμε ως μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για την οικοδόμηση ισχυρότερων κοινοτήτων μέσω υπεύθυνης, στοχευμένης δράσης.

- Η Motorola έχει…κληρονομιά καινοτομίας. Πώς ενσωματώνονται οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη τόσο στην ανάπτυξη προϊόντων όσο και στην προσέγγιση μάρκετινγκ;

- Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί κεντρικό στοιχείο του οράματός μας για το μέλλον. Στην ανάπτυξη προϊόντων, την ενσωματώνουμε για να προσφέρουμε πιο διαισθητικές και εξατομικευμένες εμπειρίες - από πιο έξυπνες κάμερες μέχρι φωνητική μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και όχι μόνο. Στο μάρκετινγκ, μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το κοινό μας και να δημιουργήσουμε περιεχόμενο που είναι πιο σχετικό, αποτελεσματικό και περιεκτικό. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά ως έναν τρόπο να ενισχύσουμε την ανθρώπινη σύνδεση με την τεχνολογία.

- Ποια είναι η στρατηγική σας για την ενίσχυση της θέσης της Motorola στην περιοχή EMEA, ιδίως σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές όπως η Ελλάδα;

- Επικεντρωνόμαστε στο να είμαστε η μάρκα που προσφέρει premium εμπειρίες για όλους - συνδυάζοντας σχεδιασμό, επιδόσεις και καινοτομία με μια ισχυρή πρόταση αξίας. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις για να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών. Στην περιοχή EMEA, επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, ενώ παράλληλα εμβαθύνουμε την τοπική συνάφεια (την ορίζουμε ως g-local approach) μέσω συνεργασιών όπως η EuroLeague και πρωτοβουλιών όπως το «Bouncing for Good». Στην Ελλάδα, χτίζουμε εμπιστοσύνη μέσω της στρατηγικής παρουσίας στο λιανεμπόριο, της κοινωνικής δέσμευσης και των συνεργασιών που συνδέονται με σημεία πάθους της πραγματικής ζωής, όπως το μπάσκετ.

- Η συνεργασία με την Ευρωλίγκα φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που περιλαμβάνει συνεργασίες με αθλητικούς οργανισμούς. Ποια κριτήρια εξετάζετε κατά την επιλογή τέτοιων συνεργασιών και ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια στον τομέα αυτό;

- Αναζητούμε συνεργάτες που μοιράζονται τις αξίες μας - αυτούς που μπορούν να μας βοηθήσουν να εμπνεύσουμε κοινότητες, να ενδυναμώσουμε τη νεολαία και να δημιουργήσουμε αυθεντικές συνδέσεις. Ο αθλητισμός, και ιδιαίτερα το μπάσκετ, είναι μια φυσική επιλογή λόγω της ικανότητάς τους να ενώνουν τους ανθρώπους και να χτίζουν χαρακτήρες. Κοιτάζοντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να διερευνούμε ευκαιρίες που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τον σκοπό της μάρκας μας, ενώ παράλληλα θα έχουμε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε όλη την ΕΜΕΑ και πέραν αυτής.

- Πώς επηρεάζουν αυτές οι συνεργασίες την αντίληψη των καταναλωτών για τη μάρκα Motorola, ιδίως μεταξύ των νεότερων δημογραφικών ομάδων;

- Οι σημερινές νεότερες γενιές ενδιαφέρονται τόσο για τον σκοπό όσο και για το προϊόν. Μέσω προγραμμάτων όπως το «Bouncing for Good», δείχνουμε ότι η Motorola αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από απλή τεχνολογία - αντιπροσωπεύουμε την ένταξη, τη δημιουργικότητα και το να κάνουμε τη διαφορά. Θέλουμε να παραμείνουμε κοντά στους ανθρώπους και μέσω δωρεών πληροφορικής σε σχολεία, συμβάλλουμε στη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης όσων έχουν ανάγκη. Αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας φρέσκιας, σχετικής ταυτότητας μάρκας που έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό της Gen Z και των millennials.

- Με το τεχνολογικό τοπίο να εξελίσσεται ραγδαία, ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμά σας για τη Motorola κατά την επόμενη πενταετία και πώς σκοπεύετε να υλοποιήσετε αυτό το όραμα;

- Το όραμά μας είναι να γίνουμε ηγέτιδα δύναμη στην παροχή πιο έξυπνης, πιο ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας. Κατά την επόμενη πενταετία, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία σε όλο το οικοσύστημα των προϊόντων μας - από τα smartphones και τα wearables μέχρι τα χαρακτηριστικά με δυνατότητα AI και την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε συνεργασίες, εκστρατείες με γνώμονα τον σκοπό και πρωτοβουλίες που θέτουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Έτσι σκοπεύουμε να ηγηθούμε - όχι μόνο μέσω της τεχνολογίας, αλλά μέσω του αντίκτυπου.