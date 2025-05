Το Gears of War έρχεται στο PS5!

Η Microsoft φέρνει το Gears of War στο PS5.

To Gears of War είναι -εδώ και 20 χρόνια- ένα από τα πιο θρυλικά franchises του Xbox και της Microsoft και οι κάτοχοι PS5 θα μπορέσουν να το υποδεχτούν αυτό το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, η Microsoft ανακοίνωσε το Gears of War: Reloaded που θα κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου.

Η ειδική έκδοση αυτή είναι μια μοντέρνα εκδοχή του πρώτου τίτλου της σειράς και έρχεται να βασιστεί στο Gears of War: Ultimate Edition και να την εκσυγχρονίσει.

Θα υποστηρίζει ανάλυση 4Κ και δράση στα 60fps στην κεντρική ιστορία ή 120fps στο multiplayer mode, ενώ οι παίκτες θα απολαύσουν ακόμη: HDR, Dolby Vision & 7.1.4 Dolby Atmos, 7.1.4 3D Spatial Audio, VRR, 4K assets, βελτιωμένα post-processing visual effects, βελτιωμένες σκιάσεις και αντανακλάσεις, super resolution και βελτιωμένο anti-aliasing και μηδενικά loading times στο campaign.

Το Gears of War κυκλοφόρησε από την Epic Games για πρώτη φορά το 2006 και επανήλθε ως Ultimate Edition το 2015.

