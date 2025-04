Νύφη πήγε για τις γαμήλιες φωτογραφίες και ψάρεψε καρχαρία: Κατάφερε να γίνει viral (vid)

Μυθικό βίντεο από την Αυστραλία με μια νύφη να ψαρεύει καρχαρία την ώρα που έβγαζε τις γαμήλιες φωτογραφίες.

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία έζησε μια νύφη κατά την διάρκεια που έβγαζε τις γαμήλιες φωτογραφίες σε παραλία της Αυστραλίας.

Για άγνωστο λόγο (πιθανότατα για τις ανάγκες της φωτογράφησης) η νύφη βρέθηκε να ψαρεύει με ένα καλάμι, ωστόσο κάποια στιγμή ένιωσε κάτι στην πετονιά της, που είχε αρκετή δύναμη.

«Νόμιζα ότι τραβούσα ένα μεγάλο ψάρι και τελικά ήταν καρχαρίας», δήλωσε η νύφη, εξηγώντας ότι το ψάρεμα ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην οικογένειά της. Αντί να πανικοβληθεί, η νύφη αντιμετώπισε την αναστάτωση με γέλιο και θετική διάθεση, ενώ ο σύζυγός της ανέλαβε να την βοηθήσει με τον καρχαρία.

Το ζευγάρι δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει μερικές αξέχαστες φωτογραφίες με τον μικρό καρχαρία για τις ανάγκες του γαμήλιου άλμπουμ τους, πριν τον αφήσουν να επιστρέψει και πάλι στον απέραντο ωκεανό.

A bride got more than she bargained for with her planned wedding fishing photos when she reeled in a shark, much to the delight of her wedding guests. pic.twitter.com/QeM7sIsd9P