World Press Photo 2025: Στη φωτογραφία 9χρονου ακρωτηριασμένου το πρώτο βραβείο

Η φωτογραφία ενός 9χρονου Παλαιστίνιου ακρωτηριασμένου και από τα δύο χέρια απέσπασε το πρώτο βραβείο του World Press Photo 2025.

Η φωτογραφία ενός 9χρονου Παλαιστίνιου, ακρωτηριασμένου και από τα δύο χέρια καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από ισραηλινή επίθεση στην Γάζα, παίρνει το πρώτο βραβείο του World Press Photo 2025.

Η φωτογραφία ανήκει στην παλαιστίνια φωτογράφο Σαμάρ Ελούφ και τραβήχτηκε για τους New York Times. Είναι ένα πορτρέτο του Μαχμούντ Αζούρ, ο οποίος διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Ντόχα αφού η έκρηξη του ξερίζωσε το ένα χέρι και ακρωτηρίασε το άλλο.

«Ενα από τα δυσκολότερα πράγματα, όπως μου εξήγησε η μητέρα του Μαχμούντ, είναι ότι όταν ο Μαχμούντ κατάλαβε ότι τα χέρια του έχουν ακρωτηριαστεί, η πρώτη φράση που της είπε ήταν: «Και πως θα σε αγκαλιάζω;», δήλωσε η Σαμάρ Ελούφ.

Η φωτογράφος κατάγεται από την Γάζα και μεταφέρθηκε επίσης εκτός της Γάζας τον Δεκέμβριο 2023. Εκτοτε κάνει τα πορτρέτα βαριά τραυματισμένων από τον πόλεμο Παλαιστινίων που έχουν εγκατασταθεί στην Ντόχα.

The #WPPh2025 Photo of the Year is ‘Mahmoud Ajjour, Aged Nine’ by @samarabuelouf, for @nytimes. The jury was moved by this portrait of a Palestinian boy which speaks to the devastating long-term costs of war on civilians. Read more: https://t.co/KHmkUjt2Rj pic.twitter.com/QP3lqEBWaR