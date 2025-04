Marathon: Το νέο live-service game της Bungie για το PS5 ξανά στο προσκήνιο

Το Marathon της Bungie θα μας απασχολήσει ξανά

Η Bungie δουλεύει εδώ και χρόνια πάνω στο νέο της live-service game, το Marathon.

Ο νέος αυτός τίτλος είναι το πρώτο μεγάλο βήμα μετά το Destiny που έχει φτάσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και όλοι αναρωτιούνται πως θα είναι και τι θα προσφέρει.

Τις τελευταίες ώρες βλέπουμε όλες τις σελίδες του PlayStation στα social media να έχουν εφαρμόσει μία ειδική επικεφαλίδα με κάποια σύμβολα και γράμματα και οι fans της Sony άρχισαν να απορούν τι συμβαίνει.

Ωστόσο, όλα λύθηκαν όταν στον επίσημο λογαριασμό του παιχνιδιού στο X/Twitter έγινε μια παρόμοια ανάρτηση με ίδιας λογικής εικαστικά.

SECURITY ALERT

UNAUTHORIZED TRANSMISSION MANIPULATION DETECTED

These individuals are using illegal technology sourced from: https://t.co/1E0AgM7Tyk pic.twitter.com/VhzACDLpxk