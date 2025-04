Θαύμα στη Μιανμάρ: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια 91 ώρες μετά τον φονικό σεισμό (vid)

Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια 91 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε τη Μιανμάρ και τις γύρω χώρες.

Μια γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα (1/4) ζωντανή στη Μιανμάρ από τα συντρίμμια κτιρίου στα οποία είχε παραμείνει εγκλωβισμένη για 91 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας.

Η 60χρονη γυναίκα βρέθηκε ζωντανή σήμερα το πρωί στα ερείπια κτιρίου στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Ναϊπιντάου και στη συνέχεια διασώθηκε επιτυχώς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο πάνω από μία ώρα αργότερα, αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία της Μιανμάρ σε ανάρτησή της στο Facebook.

Rescue efforts intensified three days after a massive earthquake in Southeast Asia that killed at least 2,000 people. Survivors were pulled out of rubble in Myanmar and signs of life were detected in the ruins of a skyscraper in Bangkok https://t.co/wkgkzwlCE8 pic.twitter.com/yjRnkuJ0mu