Το Death Stranding έπιασε τα 20 εκατ. παίκτες λίγο πριν την έλευση του Death Stranding 2

Σημαντικό επίτευγμα για το Death Stranding.

To Death Stranding είναι από τα πιο ξεχωριστά videogames που γνωρίσαμε από το PlayStation και η Kojima Productions ανακοίνωσε πως πλέον ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια παίκτες.

Η ιαπωνική εταιρεία του ταλαντούχου δημιουργού Hideo Kojima ανέφερε πως ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όσους μπήκαν σε αυτόν τον νέο μοναδικό κόσμο που έφτιαξε και πως ακόμη περισσότερα περιμένουν τους fans στο άμεσο μέλλον.

Το Death Stranding κυκλοφόρησε αρχικά αποκλειστικά στο PS4 το 2019 και αργότερα το είδαμε και στο PC, αλλά και στο PS5 το 2021 με την Director’s Edition.

Το παιχνίδι ξεχώρισε για πάρα πολλούς λόγους και βραβεύτηκε από διάφορα ΜΜΕ ανά τον κόσμο, ενώ το πρώτο αναλυτικό trailer του Death Stranding 2: On the Beach και η συλλεκτική του έχει κλέψει ήδη τις καρδιές των fans.

Το δεύτερο μέρος ου franchise αναμένεται στις 26 Ιουνίου 2025, αποκλειστικά για το PS5.

DEATH STRANDING has surpassed 20 million players worldwide! To everyone who built bridges, paved roads, and delivered cargo—here’s a massive “Like!” All your connections made this incredible milestone possible. Thank you from the bottom of our hearts to everyone who has played.



