Άνοιξε η γη και «κατάπιε» μοτοσικλετιστή: Η στιγμή που τον ρουφάει η τρύπα (vid)

Ένα σοκαστιστικό περιστατικό σημειώθηκε με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του, όταν τον ρούφηξε μια τρύπα στον δρόμο.

Τραγωδία σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Νότιας Κορέας, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει την ζωή του, όταν έπεσε μέσα σε μια τεράστια τρύπα που άνοιξε στη Σεούλ.

Λίγες ώρες αργότερα και μετά από έρευνες εντοπίστηκε νεκρός. Η πλάτους περίπου 20 μέτρων και βάθους 20 μέτρων καταβόθρα, εμφανίστηκε σε μια διασταύρωση στη συνοικία Myeongil-dong στην ανατολική Σεούλ το απόγευμα της Δευτέρας (24/3), καταπίνοντας τον μοτοσικλετιστή και τραυματίζοντας μια γυναίκα, της οποίας το φορτηγάκι περνούσε πάνω από το σημείο.

Building infrastructure is just the beginning.Ongoing maintenance is required along with money.

