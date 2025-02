Αποθέωση για τους Θρακιώτες που έστησαν γλέντι στον... αέρα: «Τhe greek way of life» (vid)

Μια παρέα μουσικών ξεσήκωσε έστησε ένα ξέφρενο θρακιώτικο γλέντι στην καμπίνα ενός αεροπλάνου και αποθεώθηκε στα social media.

Μοναδικές στιγμές έζησαν πριν λίγες ημέρες όσοι ταξίδευαν από το Λος Άντζελες στο Άμστερνταμ. Συγκεκριμένα, όταν το αεροπλάνο πέταξε πάνω από τη Νέα Υόρκη, το πλήρωμα της καμπίνας ζήτησε από μια παρέα Ελλήνων μουσικών να ψυχαγωγήσει τους ταξιδιώτες κα εκείνοι δέχθηκαν με μεγάλη χαρά.

Έβγαλαν, λοιπόν, τα μουσικά τους όργανα και άρχισαν να παίζουν μουσική ανάμεσα στους έκπληκτους και ενθουσιασμένους επιβάτες. Άπαντες έβγαλαν τα κινητά τους και απαθανάτισαν την τόσο ξεχωριστή στιγμή, η οποία έκανε τον γύρο του διαδικτύου και τράβηξε την προσοχή τόσο των Ελλήνων, όσο και των χρηστών του εξωτερικού.

@nik_plak 🎶 Μουσική σύμπραξη στον αέρα 🛫 Κατά την επιστροφή μας από το FDF, και ύστερα από επιθυμία του πληρώματος της KLM, η μουσική μας ένωσε όλους. 🛩 Οι μουσικοί της στιγμής: • Νίκος Αγγελόπουλος: Λαούτο • Δημήτρης Μπάκος: Γκάιντα • Δημήτρης Μπρέντας: Καβάλ • Νίκος Σκαφίδας: Βιολί • Πάνος Σκουτέρης: Λύρα Η μουσική… ενώνει, πάντα και παντού! ✈️🎵 ♬ πρωτότυπος ήχος - NIK_PLAK

«Σαν αεροσυνοδός και Θρακιώτισσα έχω κατά ενθουσιαστεί με αυτό που βλέπω !!! Είστε υπέροχοι!» έγραψε μια κοπέλα στο TikTok.

«Παντού και πάντα Θράκη!», «Με τέτοια μουσική πετάω ως και στην Ινδία!», «Flight attendant said “no sleep on this plane!», «This is the greek way of life» ήταν μερικά από τα σχόλια που ξεχώρισαν.