Στις 2 Μαρτίου τα αποκαλυπτήρια των Xiaomi 15 και Xiaomi 15 Ultra

Έρχονται τα νέα μοντέλα της σειράς Xiaomi 15

Η Xiaomi επισημοποίησε τα αποκαλυπτήρια της νέας σειράς ναυαρχίδων Xiaomi 15 για την περίοδο της έκθεσης Mobile World Congress (MWC).

Συγκεκριμένα, η κινεζική εταιρεία θα παρουσιάσει τα νέα της τηλέφωνα για την αγορά της Κίνας στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ τα πάντα για το παγκόσμιο λανσάρισμα θα τα μάθουμε λίγες ημέρες αργότερα και λίγο πριν ανοίξει τις πύλες της η μεγαλύτερη έκθεση κινητών στον κόσμο, το MWC της Βαρκελώνης.

Συγκεκριμένα, στις 2 Μαρτίου η Xiaomi θα διοργανώσει μια συνέντευξη Τύπου, όπου και αναμένεται να δούμε όλα τα μοντέλα της σειράς και λογικά τα Xiaomi 15 και Xiaomi 15 Ultra που θα έρθουν προς τα μέρη μας (το Xiaomi 15 Pro αναμένεται να μείνει αποκλειστικό της Κίνας).

Το πιο ακριβό από τα μοντέλα της σειράς έχει εμφανιστεί ήδη σε διάφορες διαρροές και αναμένεται με αναβαθμισμένο hardware και κάμερες 200MP, 50MP Ultrawide, 50MP macro.

Get ready to witness #TheNextPinnacle with us on March 2nd for the #Xiaomi15Series and more. #XiaomiLaunch



