Δια βίου αποκλεισμός από όλα τα γήπεδα του NFL στον καλλιτέχνη που σήκωσε τη σημαία της Παλαιστίνης και του Σουδάν στο Super Bowl (vid)

Αποκλείστηκε δια βίου από όλα τα γήπεδα και τις εκδηλώσεις του NFL ο καλλιτέχνης που σήκωσε τη σημαία της Παλαιστίνης και του Σουδάν στο ημίχρονο του Super Bowl.

Ο πολυβραβευμένος ράπερ Κέντρικ Λαμάρ τραγούδησε στο ημίχρονο του Super Bowl και τράβηξε τα βλέμματα με το σόου του στο Superdome της Νέας Ορλεάνης.

Ωστόσο, ένα απρόοπτο τάραξε για λίγο το εντυπωσιακό σόου. Συγκεκριμένα, με τον κόσμο να παρακολουθεί τον Λαμάρ , ο 41χρονος χορευτής Nantambu αποφάσισε να βγει από το χορευτικό και να προχωρήσει σε μια συμβολική κίνηση.

ICYMI: Protesters of Palestine tackled on the field during halftime Super Bowl show. pic.twitter.com/7dHVStYwB0

Καθώς οι υπόλοιποι από τους 400 μισθωμένους χορευτές κινούνταν σε συντονισμένο ρυθμό στη μουσική του Λαμάρ, ο Nantambu έβαλε το χέρι του στην τσέπη του και άνοιξε μια σημαία της Παλαιστίνης και του Σουδάν. Στη συνέχεια άρχισε να τρέχει και να ανεμίζει τη σημαία που κοσμούσε τις λέξεις «Σουδάν» και «Γάζα» με μαύρο μελάνι.

Pro-Palestinian protestor runs on field during #SuperBowl #HalfTimeShow (is detained by security shortly after)pic.twitter.com/a8iE3X3hj9