Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η στιγμή για το «λαμπερό» Super Bowl έφτασε, με τις ΗΠΑ -και όχι μόνο- να κινούνται σε ρυθμούς τελικού για το μεγάλο show στη Νέα Ορλεάνη (10/02, 01:30 ώρα Ελλάδας).

All eyes on New Orleans! Η ώρα για το Super Bowl, το πολυαναμενόμενο και μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ έφτασε! Ξημερώματα Δευτέρας (01:30 ώρα Ελλάδας), ο πρωταθλητής του NFL θα κριθεί μεταξύ των Kansas City Chiefs, του Έλληνα Γιώργου Καρλαύτη, και των Philadelphia Eagles. Η ομάδα από το Κάνσας θα προσπαθήσει να κάνει το three-peat για πρώτη φορά στην ιστορία του NFL, ενώ θα βρεθεί στον τελικό για πέμπτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια.

Παρ' όλα αυτά, το Super Bowl έχει να κάνει λιγότερο με το αγωνιστικό κομμάτι και πολύ περισσότερο με το show των Αμερικανών που φροντίζουν κάθε χρόνο να καθηλώνουν εκατομμύρια τηλεθεατών από όλο τον κόσμο που αδημονούν να δουν τα γύρω-γύρω.

IT'S OFFICIALLY SUPER BOWL WEEK





— NFL (@NFL) February 3, 2025

Το show του Κέντρικ Λαμάρ υπό το βλέμμα του... Τραμπ

Στην έδρα των New Orleans Saints, το Caesars Superdome των 83.000 θεατών, θα δώσουν το «παρών» μεγάλες προσωπικότητες από τον κόσμο της μουσικής, του κινηματογράφου, αλλά και της... πολιτικής! Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρεθεί στον τελικό και θα γίνει έτσι ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος που θα το κάνει αυτοπροσώπως, ενώ το Fox στο pre-game show θα μεταδώσει μία συνέντευξη του Τραμπ για τις πρώτες 100 μέρες της δεύτερης θητείας του ως Πρόεδρος!

Trump will attend the Super Bowl in New Orleans. He'll be the first sitting president to go https://t.co/roIUvLYeMl — The Associated Press (@AP) February 9, 2025

Η Τέιλορ Σουίφτ, η σύντροφος του Τράβις Κέλτσι των Kansas City Chiefs, θα είναι φυσικά εκεί, όχι για να τραγουδήσει, αλλά για τον καλό της που οι φήμες τον θέλουν να της κάνει πρόταση γάμου μετά τη λήξη του τελικού!

Φυσικά, πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν πώς και πώς το μουσικό show του ημιχρόνου, το σήμα κατατεθέν στου Super Bowl! Ο Αμερικανός Τζον Μπατίστ θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο, ενώ στο ημίχρονο του τελικού θα δοθεί η μεγάλη παράσταση! Εκεί πρωταγωνιστής θα είναι ο Κέντρικ Λαμάρ, που την περασμένη εβδομάδα κέρδισε πέντε βραβεία Grammy για το single «Not Like Us» (2024), ο οποίος είχε εμφανιστεί ξανά στο Super Bowl, το 2022, αλλά αυτή τη φορά θα γίνει ο πρώτος σόλο ράπερ που θα ανέβει στη σκηνή. Φέτος και λίγες ώρες πριν το μεγάλο event, οι λεπτομέρειες για τις μουσικές επιλογές του ράπερ παραμένουν... επτασφράγιστο μυστικό! Πάντως, αυτά τα 12-15 λεπτά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στο μουσικό ημερολόγιο των ΗΠΑ!

Εξωφρενικές τιμές, οι «χρυσές» διαφημίσεις και τα blockbusters

Το χρήμα ρέει άφθονο και τα χέρια όσων έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για το μοναδικό show μπήκαν σίγουρα... βαθιά στην τσέπη. Αρκεί να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εισιτήρια είναι από τα πιο περιζήτητα σε όλα τα αθλήματα για να καταλάβει κανείς ότι και οι τιμές είναι στα ύψη! Σύμφωνα με το Forbes, η τιμή στο φθηνότερο εισιτήριο ανέρχεται περίπου στα 5.000 ευρώ. Από την άλλη, τα ακριβότερα κοστίζουν 23.000 ευρώ, ενώ την περασμένη εβδομάδα κοστολογούνταν περίπου στα 54.000 ευρώ!

Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρουν και αρκετοί χρήστες στο X, οι τιμές του φετινού Super Bowl είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με άλλες φορές, ενώ πλέον, λίγες ώρες πριν τη... σέντρα, μερικά εισιτήρια είναι σε τιμή ευκαιρίας: περίπου 2.000 ευρώ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην πλατφόρμα εισιτηρίων TickPick.





Tickets to the #Eagles - #Chiefs Super Bowl are now under 3 thousand dollars for the first time on @Tickpick.







Tickets have dropped by more than 50% and have been over $3000 since the teams were announced; prices began at $6,201. WOW. pic.twitter.com/OPHEfzjUdk — MLFootball (@_MLFootball) February 9, 2025

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά, έτσι και φέτος, το Super Bowl θα «χρησιμοποιηθεί» για την προβολή blockbusters που αναμένεται να βγουν στην μεγάλη οθόνη μέσα στο 2025. Ο Τομ Κρουζ θα κάνει την... τελευταία του αποστολή ως Ίθαν Χαντ στο πολυαναμενόμενο «Mission: Impossible - The Final Reckoning», ενώ πολύ πιθανό είναι να προβληθούν κι άλλα trailer: «M3GAN 2.0», «Jurassic World: Rebirth», και «Alien: Earth».

New trailers expected to drop at this year’s Super Bowl include:



• Jurassic World Rebirth

• Mission: Impossible: The Final Reckoning

• Thunderbolts*

• The Fantastic Four: First Steps

• Smurfs

• M3gan 2.0

• How to Train Your Dragon



(Via @Variety) pic.twitter.com/ZHyGDZRQpq January 30, 2025

Τέλος, για τα μάτια των εκατομμυρίων τηλεθεατών ανά τον κόσμο, την... τιμητική τους θα έχουν και οι διαφημίσεις! Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, φέτος τουλάχιστον δέκα διαφημίσεις έχουν πωληθεί για περισσότερα από (περίπου) 8 εκατ. ευρώ, θέτοντας έτσι ένα νέο ρεκόρ.

Ντέιβιντ Μπέκαμ και Ματ Ντέιμον θα πρωταγωνιστήσουν στη διαφήμιση της μπύρας Stella Artois, ενώ η παγκοσμίου φήμης μαγιονέζα Hellman's θα αναπαραστήσει την εμβληματική σκηνή... οργασμού, της ταινίας «When Harry Met Sally»!