Τουρίστας έκανε χιουμοριστικό βίντεο στη Σαντορίνη και το ελληνικό ίντερνετ τον έκραξε: «Μας κοροϊδεύουν μες στην αγωνία μας» (vid)

Ένα βίντεο ενός τουρίστα στη Σαντορίνη προκάλεσε την οργή των Ελλήνων στο TikTok.

Αδιάκοπα συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στην περιοχή των Κυκλάδων. Η Σαντορίνη δεν θυμίζει σε τίποτα πλέον το άλλοτε κοσμικό νησί. Οι εκατοντάδες σεισμοί την έχουν μετατρέψει σε έρημο νησί.

Ο Δήμος του νησιού έχει τοποθετήσει απαγορευτικές κορδέλες σχεδόν σε όλα τα σοκάκια. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατολισθήσεων. Επιπλέον έχουν ανασταλεί όλες οι οικοδομικές εργασίες για λόγους ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Σαντορίνη τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reader τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έχουν αναχωρήσει τόσο από τη Σαντορίνη όσο και από τα γύρω νησιά! Είναι χαρακτηριστικοί οι αριθμοί των επιβατών, που επιβεβαιώνουν το κύμα φυγής από τα νησιά, είτε πρόκειται για μόνιμους κατοίκους, είτε για εργαζόμενους, ή ακόμη και για τουρίστες.

Όσοι τουρίστες που επέλεξαν το νησί για τις διακοπές τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο - για τους ίδιους - φαινόμενο. Ένας ταξιδιώτης από την Τζαμάικα ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Ο νεαρός TikToker φαίνεται να φωνάζει και να περπατάει στα έρημα σοκάκια του νησιού.

Ωστόσο, αν και το βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral, οι Έλληνες αντέδρασαν με αρνητικά σχόλια σημειώνοντας ότι αυτή η εικόνα είναι συνηθισμένη τους χειμωνιάτικους μήνες στο νησί.

«Μεγάλωσα στη Σαντορίνη και ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι το νησί είναι πάντα άδειο το χειμώνα»

«Τραγικός»

«Πολύ ειρωνικό βίντεο»

Μακάρι να μπορούσα να γελάσω με το βίντεό σας, αλλά αγαπώ τη χώρα μου και πονάω με αυτά που βλέπω»

«Δεν βλέπω τίποτα αστείο σε όλο αυτό»

«Μάς τρολλαρουν μες στην αγωνία μας!!! my friend we are quite anxious....thanks»