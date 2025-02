Η στιγμή που Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώνονται και φτάνουν στη Λωρίδα της Γάζας (vid)

Έφτασαν στη Ραμάλα τα λεωφορεία με τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους.

Τρία λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους, τους οποίους απελευθέρωσε το Ισραήλ ως αντάλλαγμα για τρεις Ισραηλινούς ομήρους, έφθασαν σήμερα (1/2) στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά την αποβίβασή τους από οχήματα που είχε ναυλώσει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, οι άνδρες, που φορούσαν τις γκρι φόρμες των κρατουμένων, χαιρέτισαν το πλήθος που είχε έρθει να τους υποδεχθεί.

Σύμφωνα με το Palestinian Prisoners Club, 150 κρατούμενοι εκ των συνολικά 183 που θα απελευθερωθούν σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται 72 καταδικασθέντες σε ισόβια κάθειρξη ή σε πολυετείς ποινές κάθειρξης και 111 Παλαιστίνιοι που είχαν συλληφθεί από τον στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

The first bus carrying some of the 183 Palestinian prisoners released from Israeli jails has arrived in Ramallah. pic.twitter.com/jUO99jyofA