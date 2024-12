Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πολλοί από τους οποίους φυλακίστηκαν επειδή μίλησαν κατά του καθεστώτος, επανενώνονται με τις οικογένειές τους μετά από πολλά χρόνια.

Ενώ οι Σύροι αντάρτες υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής ομάδας Hayat Tahrir al-Sham (HTS) έμπαιναν στη μία πόλη μετά την άλλη στο δρόμο προς τη Δαμασκό, αναγκάζοντας τον Μπασάρ αλ Άσαντ να εγκαταλείψει τη χώρα, μια άλλη αντάρτικη ομάδα έφτασε και μπήκε στις διαβόητες φυλακές του καθεστώτος, στις οποίες εξαφανίστηκαν πάνω από 100.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Οι αντάρτες απελευθέρωσαν όλους τους κρατουμένους, οι οποίοι εντοπίστηκαν αδύναμοι και εξουθενωμένοι στα σκοτεινά κελιά. Τα επαληθευμένα βίντεο από τη Δαμασκό δείχνουν δεκάδες γυναίκες και μικρά παιδιά να κρατούνται σε κελιά, την ώρα που αντάρτες ανοίγουν τις πόρτες λέγοντάς τους να μη φοβούνται.

After over 10 hours of work! The doors of the “Red” prison of Sednaya are finally broken! New waves of detainees are being liberated!

The man filming is looking for his family while documenting this. “How could we believe this is happening”. #Syria

