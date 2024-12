Το καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία κατέρρευσε με τον ίδιο να έχει διαφύγει με αεροπλάνο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Σύροι ισλαμιστές αντάρτες ανακοίνωσαν ότι ο ηγέτης τους, ο Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, έφτασε στη Δαμασκό, λίγες ώρες αφού η πρωτεύουσα έπεσε στα χέρια τους.

«Ο διοικητής Άχμεντ αλ Σάρεχ (σ.σ. το πραγματικό όνομα του Τζολάνι) προσκύνησε και φίλησε το χώρα» μόλις έφτασε στην πόλη, μετέδωσε το κανάλι των ανταρτών στο Telegram.

Στα πλάνα φαίνεται ο επικεφαλής της Χάγιατ Ταχρίρ αλο Σαμ (HTS), της ριζοσπαστικής οργάνωσης που ηγείται του συνασπισμού των ανταρτών, να προσκυνάει σε μια πρασιά.

«Η βούλησή μας είναι σταθερή και η αποφασιστικότητά μας ακλόνητη» είπε ο Αλ Τζολάνι στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την επίσημη συριακή τηλεόραση, την οποία ελέγχουν πλέον οι αντάρτες. «Συνεχίζουμε να δρούμε με αποφασιστικότητα για να επιτύχουμε τους στόχους της επανάστασής μας», συνέχισε. «Το μέλλον είναι δικό μας και οδεύουμε προς τη νίκη», τόνισε.

Οι αντάρτες λένε ότι θα παραδώσουν την εξουσία σε μεταβατική κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό, όπως λένε, να επιβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας. Οι ίδιοι εισέβαλλαν στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, καθώς επίσης και στην ιρανική πρεσβεία.

Σε βίντεο που ανήρτησαν οι αντάρτες που εισήλθαν στο κρατικό κτήριο συνόδευσαν εκτός αυτού τον πρωθυπουργό της Συρίας και τον μετέφεραν σε ξενοδοχείο, συμβολίζοντας έτσι την μετάβαση της εξουσίας.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Δαμασκό με αεροπλάνο με άγνωστο προορισμό, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματικούς του συριακού στρατού που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στο Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aντικαθεστωτικοί και πολίτες εισέβαλλαν σε πάρα πολλά κυβερνητικά κτήρια, λεηλατώντας τα, ενώ γκρέμισαν αγάλματα της οικογένειας Άσαντ σε όλη τη χώρα.

After over 10 hours of work! The doors of the “Red” prison of Sednaya are finally broken! New waves of detainees are being liberated!

The man filming is looking for his family while documenting this. “How could we believe this is happening”. #Syria

pic.twitter.com/cuUGC659Vq