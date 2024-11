Λιθουανία: Αεροπλάνο της DHL συνετρίβη σε σπίτια κοντά στο Βίλνιους, ένας νεκρός (vid)

To Boeing 737 είχε απογειωθεί από τη Λειψία της Γερμανίας με προορισμό το αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Ένα φορτηγό αεροπλάνο της DHL συνετρίβη σήμερα γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν δύο άλλοι, ανακοινώθηκε από αξιωματούχους του αεροδρομίου, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

A DHL cargo plane crashed into a two-story building in Vilnius, Lithuania - media.



It is reported that there were 4 people on board. Details are still being clarified.



We have already reported on attempted russian terrorist attacks with "arson" packages on this postal service. pic.twitter.com/8GPLZKrN6p November 25, 2024

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία και έπεσε πάνω σε μια κατοικία, δήλωσε εκπρόσωπος του κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Όλοι οι κάτοικοι της κατοικίας επέζησαν, πρόσθεσε.

A cargo #Boeing 737 crashed in Vilnius, #Lithuania.

With all the disregard for safety during the production, it was only a matter of time.

I hope Boeing won't assassinate other whistleblowers to cover this up. pic.twitter.com/u4351evQHA — Alex Bukovsky (@BungeeWedgie) November 25, 2024

Πυροσβέστες εθεάθησαν στις 07:30 (ώρα Ελλάδας) να ρίχνουν νερό ενώ καπνός υψωνόταν από ένα κτίριο σε απόσταση περίπου 1,3 χιλιομέτρου βόρεια του διαδρόμου του αεροδρομίου στη λιθουανική πρωτεύουσα. Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένη παρουσία αστυνομικών και ασθενοφόρων ενώ έχουν αποκλειστεί μείζονες γειτονικές οδοί.