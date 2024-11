Το Ημερολόγιο της Lavazza για το 2025 εξερευνά την έννοια της ανάμειξης, 130 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας

Ποιος ξέρει αν ο Λουίτζι Λαβάτζα φανταζόταν, πριν από εκατόν τριάντα χρόνια, ότι το χαρμάνι καφέ που μόλις είχε δημιουργήσει θα αντιπροσώπευε τόσο καινοτόμες αξίες, που θα παρέμεναν επίκαιρες έναν αιώνα μετά.

Ήταν σίγουρα η ελπίδα του, καθώς πίστευε ότι το μυστικό του ποιοτικού καφέ βρίσκεται στη σύνθεση του χαρμανιού και διέκρινε τη δυνατότητα του καφέ να ενώσει τις ιστορίες εκατομμυρίων ανθρώπων γύρω από ένα ζεστό φλιτζάνι.

Ακολουθώντας την πορεία των τελευταίων δύο εκδόσεων του Ημερολογίου, που επικεντρώθηκαν στη συνεργασία και την ενσωμάτωση, η Lavazza επέλεξε για το 2025 το «χαρμάνι» ως το βασικό θέμα που καθορίζει την αισθητική του νέου Ημερολογίου, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του διαφημιστικού γραφείου Armando Testa. Όπως δηλώνει η Φραντσέσκα Λαβάτζα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Lavazza:

«Με αυτό το έργο θέλουμε, αφενός, να υπογραμμίσουμε τη σημασία της τέχνης της ανάμειξης, που μας εμπνέει από το 1895, και αφετέρου να αναδείξουμε τη σημασία των ανθρώπων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και επιτυχία του Ομίλου και διαμορφώνουν το μέλλον του. Το Let’s Blend – 130 χρόνια μπροστά είναι ένα συλλογικό ημερολόγιο που μας οδηγεί στο 2025».

Για να τιμήσει την επέτειο, η Lavazza στρέφεται στο παρόν και, κυρίως, στο μέλλον, αναθέτοντας στον καλλιτέχνη νέας γενιάς Omar Victor Diop τη δημιουργία των εικόνων του Ημερολογίου. Οι φωτογραφίες του Diop συνδυάζουν τη χαρά της χρωματικής ζωντάνιας της πολιτισμικής του κληρονομιάς με τη δεξιοτεχνία της σύνθεσης, εμπνευσμένη από την παράδοση της Αναγέννησης. Δημιουργεί τέσσερα «tableaux vivants» που γιορτάζουν την ιδέα της συνάντησης και της ανάμειξης.

Στο Ημερολόγιο συμμετέχουν 36 πρόσωπα από τον κόσμο της Lavazza, που αντιπροσωπεύουν βασικές στιγμές στην ιστορία του Ομίλου, μαζί με γνωστές προσωπικότητες, όπως οι Jannik Sinner, Whoopi Goldberg και Sara Gama. Οι εικόνες απεικονίζουν θεματικές όπως η ανάμειξη χρόνων, ριζών, πολιτισμών και νοοτροπιών, προβάλλοντας τη δύναμη της ποικιλομορφίας και της συνεργασίας.







Το έργο αυτό δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής στη φιλοσοφία της Lavazza για ενσωμάτωση και βιωσιμότητα, αλλά και μια πρόσκληση να δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον, αναγνωρίζοντας την αξία κάθε ανθρώπου και κάθε πολιτισμού.

Η Francesca Lavazza σχολιάζει: «Με το project Let’s Blend θέλαμε να δημιουργήσουμε συμβολικά μια μεγάλη επανένωση, όπου όλοι όσοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες βρίσκουν ορατότητα μέσα από ένα συλλογικό φρέσκο, αποτελούμενο από 36 άτομα. Ο φωτογράφος, οι πρεσβευτές, οι σεφ, οι baristas και οι εκπαιδευτές, μαζί με τους συνεργάτες του Ομίλου και τους μακροχρόνιους συνεργάτες… ένα blend με διαφορετικές ρίζες, καταγωγές και ρόλους, αλλά με κοινές τις αξίες της Lavazza και με το καθήκον να τις προωθήσουν στο μέλλον».

Έτσι, μπροστά στον ατελείωτο πάγκο ενός ιδανικού μπαρ, δημιουργείται μια νέα έννοια διευρυμένης κοινότητας, βασισμένη στις κοινές αξίες, που στοχεύει στην προώθηση του πλούτου της διαφορετικότητας.

Όπως ένα blend, που στον καφέ συνδυάζει έναν μίγμα από πρωτότυπα χαρακτηριστικά και του οποίου το αποτέλεσμα είναι πάντα μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του, έτσι και η ένωση ανθρώπων που μοιράζονται την ιστορία της Lavazza – από τους baristas που αφιερώνουν φροντίδα και προσοχή σε κάθε πτυχή της παρασκευής και του σερβιρίσματος του καφέ, μέχρι τους διεθνώς αναγνωρισμένους σχεδιαστές που δημιουργούν εργαλεία και περιβάλλοντα – συμβάλλει στον καθορισμό της μαγείας και της μοναδικότητας ενός brand όπως η Lavazza. Είναι ένας φόρος τιμής σε μια ιδέα ζεστής ανθρωπιάς, που υφαίνει σχέσεις ισότητας και πιστεύει στη γνώση και τη δημιουργική ανταλλαγή, μια ανθρωπιά που αγκαλιάζει τον άλλο και διευρύνει τους ορίζοντές της, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική αξία του κάθε ατόμου.

Οι εικόνες για τους δώδεκα μήνες του Ημερολογίου συνθέτουν μια αφήγηση που ξετυλίγεται σαν μια μακρά λήψη και διηγείται πολλαπλές διαφορετικές μικρο-ιστορίες, τις «μοριακές δομές» που συνθέτουν μια μεγαλύτερη συλλογική ιστορία.

Ο Jannik Sinner, ο Massimiliano Caiazzo, η Whoopi Goldberg, ο Tullio Solenghi, η Big Mama, ο Omar Victor Diop, η Sara Gama και ο Omar Hassan εμφανίζονται δίπλα σε Πρεσβευτές όπως η Daniela Fatarella, Γενική Διευθύντρια της Save the Children Ιταλίας, τον σχεδιαστή Cino Zucchi και σεφ όπως οι Norbert Niederkofler, Federico Zanasi και Chiara Pavan. Αυτά τα διάσημα ονόματα παρουσιάζονται μαζί με ανθρώπους της Lavazza, επαγγελματίες όπως ειδικούς καφέ, baristas, εκπαιδευτές και ακόμα και τον Luigi, το φιλικό ρομπότ της καμπάνιας Pleasure Makes Us Human, που αντιπροσωπεύει την πιο φουτουριστική πλευρά, αλλά είναι επίσης γεμάτος συναισθήματα του Brand.

Τα τρίπτυχα, που είναι συνθέσεις προσεκτικά επιλεγμένων αντικειμένων με συγκεκριμένο νόημα, σαν στοιχεία ενός συναρπαστικού κυνήγι θησαυρού, παρουσιάζουν τις έννοιες του Blending Times, που ενώνει προσωπικότητες διαφορετικών γενεών, του Blending Roots, όπου κάθε θέμα αναδεικνύει τη διαφορετική του καταγωγή, του Blending Cultures, έναν συνδυασμό διαφορετικών παραδόσεων και πολιτισμών, και τέλος του Blending Minds, όπου συνδυάζονται συμπληρωματικές στάσεις, δεξιότητες και επαγγέλματα.

Είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς και εκφράζονται μέσα από την τέχνη, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις, τη γαστρονομία και την καινοτομία, όλους τομείς στους οποίους η Lavazza διαδραματίζει ενεργό ρόλο.

Ο Michele Mariani, εκτελεστικός δημιουργικός διευθυντής της Armando Testa Group, αναφέρει: «Το Blending είναι, επομένως, μια ‘θεμελιώδης λέξη στο λεξικό της Lavazza’, και εξηγεί ότι «θεωρήσαμε σημαντικό και ενδιαφέρον να τονίσουμε αυτή την έννοια. Να μιλήσουμε για το blending σήμερα αναδεικνύει μια σημαντική αξία σε μια εποχή όπου ο κόσμος φαίνεται κάπως πιο προβληματικός, κάπως πιο άγονος και συχνά αδιάφορος απέναντι στις διαφορές. Έτσι, η πρόσκληση για συνεργασία, μοιρασιά και συνύπαρξη δεν είναι πια απλά μια επιθυμία, είναι ανάγκη».

Ακολουθώντας τα βήματα του Ημερολογίου του 2024 – More than Us – με εικόνες των Αφρικανών φωτογράφων Thandiwe Muriu, Daniel Obasi και Aart Verrips, το νέο Ημερολόγιο από τον Omar Victor Diop αναδεικνύει την κεντρικότητα της Αφρικής ως ηπειρώτης καινοτομίας, όχι πια ως ‘αναδυόμενη’, αλλά πλέον ως μια ομάδα χωρών και πολιτισμών σε μεγάλο αναβρασμό. Ένα συμβολικό μέρος υψίστης σημασίας για τον Όμιλο. «Η Αφρική είναι ένας τόπος ταυτότητας», λέει η Francesca Lavazza, «επειδή είναι η αυθεντική πατρίδα του κόκκου καφέ (η περιοχή Κάφα στην Αιθιοπία), αλλά και μια ήπειρος αρμονίας, γεμάτη ενέργεια, πειραματισμό και πίστη στο μέλλον. Όλες οι αξίες είναι σε συμφωνία με το DNA της Lavazza. Με τον φυσικό της πλούτο, η Αφρική είναι επίσης το σκηνικό για μια σειρά από βιώσιμα αναπτυξιακά έργα του Ιδρύματος Lavazza, μέσω των οποίων ο Όμιλος Lavazza στοχεύει να μετατρέψει τον καφέ σε μια τεράστια ευκαιρία για τις χώρες παραγωγής: ένα προϊόν υψηλής ποιότητας για ευημερούσες κοινότητες που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης».

Με το Ημερολόγιο του 2025, η Lavazza συνεχίζει την υποστήριξη υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και παγκόσμιων αξιών. Ένας διεθνής Όμιλος με περισσότερους από 5.500 ανθρώπους, η Lavazza θέτει τις αξίες της βιωσιμότητας και της ένταξης στο επίκεντρο της ανάπτυξής της, προχωρώντας με την αποστολή που υιοθέτησε πριν από 130 χρόνια, στην οποία οι άνθρωποι και το περιβάλλον είναι πλέον οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Συνδεδεμένοι, για να δημιουργήσουμε κάτι πολύτιμο μαζί.