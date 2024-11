Χαμός με τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στο Άμστερνταμ: «Όποιος αψηφήσει τις απαγορεύσεις θα συλλαμβάνεται» λένε οι Αρχές (vid)

Η αστυνομία του Άμστερνταμ κάλεσε τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την πλατεία Νταμ στο κέντρο της πόλης και προειδοποίησε ότι θα συλλαμβάνει όσους αρνούνται να το κάνουν.

Αρκετές φιλοπαλαιστινιακες διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στον απόηχο των επεισοδίων με τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τις ολλανδικές Αρχές να διαλύουν τα πλήθη και να προειδοποιούν πως «όποιος αψηφά την απαγόρευση συγκέντρωσης θα συλλαμβάνεται».

Σήμερα το μεσημέρι, χιλιάδες διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση συγκέντρωσης στην πλατεία Νταμ της ολλανδικής πρωτεύουσας, που είχε ανακοινώσει η δημοτική Αρχή φωνάζοντας συνθήματα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για μια «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Σημειώνεται πως και χθες, Σάββατο 9 Νοεμβρίου, αλλά και την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, αψηφώντας την ισχυρή αστυνομική παρουσία και την απαγόρευση που είχε τεθεί στην πόλη. Διαδήλωση αλληλεγγύης για την υποστήριξη του παλαιστινιακού και του λιβανέζικου λαού πραγματοποιήθηκε και στην Ουτρέχτη.

Massive motorcycle rally to support the Palestinian people of Gaza staged in Amsterdam — there is NO DOUBT which side the Dutch people are on pic.twitter.com/oru5s11Sjr