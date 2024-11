Χάος επικράτησε στους δρόμους του Άμστερνταμ μετά το τέλος του Άγιαξ-Μακάμπι, με μερίδα μουσουλμάνων να εξαπολύουν άγρια επίθεση σε Ισραηλινούς οπαδούς που βούτηξαν μέχρι και στα κανάλια της πόλης για να σωθούν.

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα στους δρόμους του Άμστερνταμ, με άγρια επίθεση σε βάρος οπαδών της Μακάμπι μετά τον αγώνα με τον Άγιαξ για το Europa League.

Όπως αναφέρουν τα ολλανδικά Μέσα, ομάδα μουσουλμάνων έστησε ενέδρα στους Ισραηλινούς οπαδούς και τους εξαπέλυσαν άγρια επίθεση, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πάνω από δέκα τραυματίες εκ των οποίων αρκετοί υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι.

Jewish Fans of Maccabi Tel Aviv F.C. were leaving a Soccer Match tonight in Amsterdam, when they were Attacked and Beaten by Crowds of Arabs that were waiting outside the Stadium. At least 12 Injuries are being reported, including several deemed to be Serious; with Jews said to… pic.twitter.com/ORD0EBxgEc — OSINTdefender (@sentdefender) November 8, 2024

Μάλιστα, μερίδα των Ισραηλινών αναγκάστηκαν να βουτήξουν στα παγωμένα νερά των καναλιών της πόλης για να γλιτώσουν.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στις τάξεις του Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δίνει αμέσως σήμα για να σταλούν δύο αεροσκάφη προκειμένου να φυγαδεύσουν τους οπαδούς της Μακάμπι, καλώντας παράλληλα τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Ντικ Σουφ και τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας «να δράσουν αποφασιστικά και γρήγορα εναντίον των ταραξιών και να διασφαλίσουν την ευημερία των πολιτών μας».

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό προξενείο κάλεσε τους οπαδούς να μην βγουν από το ξενοδοχείο τους και να μη δείξουν κανέναν εβραϊκό σύμβολο.

Israel War Live



🇳🇱🇮🇱⚡- Maccabi Tel Aviv soccer team supporters in Amsterdam, Netherlands, are being chased, robbed and stabbed by locals after the game.



🇳🇱🇮🇱⚡- Scenes from Amsterdam, Netherlands. pic.twitter.com/eNGwGQVbdZ — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) November 8, 2024

⚡️BREAKING: Israeli PM Netanyahu announces that Israel is sending two 'rescue planes' to Amsterdam after reports of dozens injured.



The Mossad and Shin Bet are urgently sending agents into the streets of the Netherlands under the direction of the Ministry of Foreign Affairs,… https://t.co/gIe4BWWhe0 pic.twitter.com/UP7j1odnKH November 8, 2024

Σύμφωνα με το υλικό που κυκλοφόρησε στο twitter από την αιματηρή συμπλοκή, πριν από το παιχνίδι και όσα ακολούθησαν οι Ισραηλινοί οπαδοί απεικονίστηκαν σε βίντεο να φωνάζουν συνθήματα κατά των Αράβων και υπέρ της γενοκτονίας στη Γάζα, ενώ παράλληλα φέρεται να μη σεβάστηκαν την ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Βαλένθια φωνάζοντας σε όλη τη διάρκειά της.