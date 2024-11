Ξέρουμε με ποια σειρά θα περάσεις το Σαββατοκύριακο: Δεν θα δεις καν τις ειδοποιήσεις στο κινητό σου

Το From είναι η δραματική σειρά επιστημονικής φαντασίας που έχει πολλά κοινά με το Lost - ακόμα και στο γεγονός ότι πρωταγωνιστεί ο Χάρολντ Πέρινο.

Θα μοιάζει με το Lost, αλλά θα είναι ακόμα καλύτερο. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Ο λόγος για το From, τη σειρά μυστηρίου που συστήθηκε στους θεατές το 2022, αλλά λίγοι γνώριζαν την ύπαρξη της, μέχρι που οι χρήστες στο TikTok άρχιζαν να την εκθειάζουν και την έκαναν, ξαφνικά, talk of the town. Μια σειρά που αν το Σαββατοκύριακο αποφασίσεις να το περάσεις στο σπίτι, τότε να ξέρεις πως μία που θα δεις το πρώτο επεισόδιο, μία που δεν θα έχεις καταλάβει πότε έφτασες στην τρίτη σεζόν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στο From βρισκόμαστε σε ένα απομονωμένο μέρος, καταραμένο θα έλεγε κανείς. Οι λιγοστοί κάτοικοι (οι οποίοι είναι από διαφορετικό σημείο της Γης, κι αυτό προφανώς παίζει κάποιο ρόλο) δεν γνωρίζουν ούτε πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε πώς μπορούν να αποδράσουν. Όλοι οι δρόμοι καταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο. Είναι να τρελαίνεσαι, δηλαδή.

