Ξεχάστε το Football Manager 25 τον Νοέμβριο, καθυστερεί και πάει για τον Μάρτιο του 2025!

Το Football Manager 25 θα καθυστερήσει να κυκλοφορήσει

Η SEGA και η Sports Interactive ανακοίνωσαν πως το Football Manager 25 δεν θα κυκλοφορήσει τελικά στις 26 Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά τον Μάρτιο του 2025.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε την κυκλοφορία του game και μετά από συζητήσεις με τη SEGA και τους συνεργάτες μας θεωρούμε πως θα είναι καλύτερο να το πάμε για τον Μάρτιο του 2025. Συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάθε πλατφόρμα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα», σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του developer.

Το Football Manager 25 θεωρείται από τα πιο αναβαθμισμένα games της σειράς, θα φέρει για πρώτη φορά και το γυναικείο ποδόσφαιρο στο περιεχόμενό του, ενώ αλλαγή έχουμε και στη μηχανή γραφικών που πλέον είναι η Unity Engine.

