Τι συμβαίνει με την «Χιονάτη» της Disney: Λατίνα πρωταγωνίστρια, στερεότυπα και κάλεσμα για μποϊκοτάζ (vid)

Το live-action remake της Χιονάτης από την Disney - αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων - έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα social media αλλά αυτή τη φορά υπάρχει λόγος και δεν είναι το χρώμα της Ζέγκλερ.. .

Το πρώτο τρέιλερ για το επερχόμενο live-action remake της Χιονάτης της Disney κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκδήλωσης D23 πριν ένα μήνα. Από εκείνη την μέρα η ταινία έχει βρεθεί στο επίκεντρο σκληρής κριτικής για ένα σωρό ζητήματα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αρκετοί είναι αυτοί που δυσαρεστήθηκαν από το γεγονός ότι η Χιονάτη ενσαρκώνεται από μια Λατίνα ηθοποιό. Όταν το 2021 κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Rachel Zegler θα υποδυόταν τον ομώνυμο χαρακτήρα, τα social γέμισαν με ρατσιστικά σχόλια. Αρκετοί χρήστες - σίγουρα άσχετοι με τον κινηματογράφο - διερωτηθηκαν πώς μια ηθοποιός με λατινική καταγωγή θα παίξει έναν χαρακτήρα με «δέρμα λευκό σαν το χιόνι». Εκτός αυτού, η νέα εκδοχή χαρακτηρίστηκε από κάποιους συντηρητικούς κριτικούς ως πολύ... «woke».

Rachel Zegler clarifies that Snow White's name is not based on skin color in the new Disney movie. pic.twitter.com/pAPtfJMpnO