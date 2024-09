Μετεωρολόγος διέκοψε ζωντανή μετάδοση για να σώσει γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο της (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η διάσωση μιας γυναίκας που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο της και διασώθηκε από έναν μετεωρολόγο.

Ο μετεωρολόγος του Fox Weather Bob Van Dillen έγινε ήρωας, καθώς διέκοψε μια ζωντανή εκπομπή στην Ατλάντα για να σώσει μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί στο αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας Helene.

Καθώς ο Van Dillen αναφερόταν στις πλημμύρες, άκουγε τη γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια. Παρόλο που είχαν κληθεί οι πρώτες βοήθειες, ο μετεωρολόγος κατάλαβε γρήγορα ότι δεν θα έφταναν εγκαίρως για να τη σώσουν από τις επικίνδυνες συνθήκες. Παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια του, μπήκε μέσα στα νερά σε βάθος στήθους και τράβηξε με επιτυχία τη γυναίκα από το αυτοκίνητό της σε ασφαλές σημείο.

Μετά την τολμηρή διάσωσή του, ο Van Dillen επέστρεψε στην εκπομπή «Fox & Friends», όπου αφηγήθηκε τις τεταμένες στιγμές στους παρουσιαστές Ainsley Earhardt και Steve Doocy. Περιέγραψε τη γυναίκα πανικόβλητη, καθώς παρέμενε δεμένη με τη ζώνη ασφαλείας της, με το παράθυρο του αυτοκινήτου της μόνο ελαφρώς κατεβασμένο. Ο μετεωρολόγος εξήγησε ότι η πίεση από τα νερά της πλημμύρας καθιστούσε δύσκολο το άνοιγμα της πόρτας του αυτοκινήτου.

Παρόλο που οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο Van Dillen αναγνώρισε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν κατακλυστεί από κλήσεις στην Πυροσβεστική, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης να μην μπορούν να ανταποκριθούν.

My former @CNN colleague @foxweather meteorologist @BobVanDillen was reporting on the flooding in my hometown of Atlanta when he heard a woman and saved her from her flooded car. What a hero! #HurricaneHelene #TropicalStormHelene pic.twitter.com/tZNkwQ8fwA