Ο Έλληνας που σκότωσε δύο Αυστραλές πριν 47 χρόνια, συνελήφθη την Πέμπτη (19/9), μόλις έφθασε στην Ιταλία για διακοπές.

Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης πριν από επτά χρόνια, όταν ταυτοποιήθηκε ως ένοχος για τη διπλή δολοφονία. Ωστόσο δεν είχε συλληφθεί όσο βρισκόταν στην Ελλάδα, διότι είχαν παρέλθει 20 χρόνια από το έγκλημα.

Ο Ελληνοαυστραλός υπήκοος κατηγορείται για διπλό φόνο που φέρεται να διέπραξε πριν από 47 χρόνια στην Μελβούρνη και συνελήφθη την Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο.

Ο άνδρας, εξήντα πέντε ετών, κατηγορείται από τη δικαιοσύνη της Αυστραλίας για δύο στυγερές δολοφονίες που διαπράχθηκαν στην Μελβούρνη το 1977. Νεκρές, μέσα στο διαμέρισμά τους, είχαν βρεθεί οι Σουζάνε Άρμστρονγκ και η Σούζαν Μπάρτλετ, 27 και 28 ετών. Ο δολοφόνος της θανάτωσε με δεκάδες μαχαιριές. Το μόνο που επέζησε, ήταν το δεκαέξι μηνών παιδί της Άρμστρονγκ, το οποίο κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

