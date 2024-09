Μιλούσε η Κάμαλα Χάρις με συνεργάτη της κατά τη διάρκεια του debate; Τα σκουλαρίκια που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις (vid)

Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου, που παρακολούθησαν το debate μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ, στράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάσουν τα σκουλαρίκια της Χάρις.

Το προεδρικό debate μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν βέβαιο ότι θα αποτελούσε ένα γεγονός που θα απασχολούσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, εκτός από τις αναμενόμενες πολιτικές συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων, το debate προκάλεσε μια απροσδόκητη διαμάχη που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι θεατές άρχισαν να εικάζουν ότι η Κάμαλα Χάρις είχε παραβιάσει τους κανόνες του debate φορώντας ένα ακουστικό «μεταμφιεσμένο» σε σκουλαρίκια. Οι ισχυρισμοί αυτοί επικεντρώθηκαν στην πιθανότητα να είχε χρησιμοποιήσει τα H1 Audio Earrings της Nova - ένα μοναδικό κομμάτι τεχνολογίας που έκανε το ντεμπούτο του στη CES 2023.

Οι ισχυρισμοί στο debate γύρω από τη Χάρις θυμίζουν παρόμοιους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2020. Τότε, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετώπισε κατηγορίες ότι φορούσε ακουστικό κατά τη διάρκεια του πρώτου debate με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εκείνη την περίπτωση, φωτογραφίες και βίντεο που υποτίθεται ότι έδειχναν ύποπτες γραμμές στο πουκάμισο του Μπάιντεν οδήγησαν ορισμένους να υποθέσουν ότι χρησιμοποιούσε μια κρυφή συσκευή επικοινωνίας. Εικόνες υψηλής ανάλυσης αποκάλυψαν αργότερα ότι το υποτιθέμενο «καλώδιο» ήταν απλώς μια πτυχή στο πουκάμισό του.

Η τρέχουσα διαμάχη που αφορά την Κάμαλα Χάρις περιστρέφεται γύρω από ένα συγκεκριμένο φορητό αντικείμενο: τα ακουστικά-σκουλαρίκια Nova H1 Audio. Με την πρώτη ματιά, αυτά τα σκουλαρίκια μοιάζουν με συνηθισμένα κοσμήματα. Ωστόσο, όπως παρουσιάστηκαν από το Laptop Mag στη CES 2023, είναι στην πραγματικότητα ένα έξυπνο κομμάτι τεχνολογίας. Σχεδιασμένα για hands-free επικοινωνία, αυτά τα σκουλαρίκια θα μπορούσαν ενδεχομένως να συγχέονται με κανονικά κοσμήματα, ενώ επιτρέπουν τη διακριτική επικοινωνία, γεγονός που τα καθιστά ένα συναρπαστικό θέμα για θεωρίες συνωμοσίας.

Μετά το debate, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξερράγησαν με ισχυρισμούς ότι η Χάρις είχε φορέσει αυτά ακριβώς τα σκουλαρίκια κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τον Τραμπ.

Πράγματι, οι επίσημοι κανόνες του debate που έθεσε το ABC News ανέφεραν σαφώς ότι και οι δύο υποψήφιοι έπρεπε «να στέκονται πίσω από βάθρα για όλη τη διάρκεια του debate και δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν στη σκηνή σκηνικά ή προ-γραμμένες σημειώσεις».

Δεδομένων αυτών των αυστηρών κανόνων, εάν η Χάρις είχε πράγματι φορέσει ακουστικό ή παρόμοια συσκευή επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του debate, θα θεωρούνταν σοβαρή παραβίαση των κανόνων.

Προς το παρόν, οι εικασίες παραμένουν αναπόδεικτες. Χωρίς σαφείς αποδείξεις, οι ισχυρισμοί σχετικά με τη χρήση των ακουστικών σκουλαρικιών Nova H1 Audio Earrings από την Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια του debate εμπίπτουν στην κατηγορία των φημών του διαδικτύου και όχι των επαληθευμένων γεγονότων.