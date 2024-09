Ανήσυχοι οι επιστήμονες για τον «Θεό του Χάους»: Νέα δεδομένα για τον αστεροειδή που πλησιάζει στη Γη (vid)

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα μετά από νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σχετικά με τον αστεροειδή που είναι γνωστός ως «Θεός του Χάους».

Οι εμπειρογνώμονες εκφράζουν εκ νέου ανησυχία για τον αστεροειδή που είναι γνωστός ως «Θεός του Χάους», καθώς τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να χτυπήσει τη Γη νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Ο αστεροειδής, που ονομάστηκε επίσημα 99942 Apophis από τον Αιγύπτιο θεό του χάους και της καταστροφής, έχει πλάτος που φτάνει τα επιβλητικά 340 μέτρα. Αν συγκρουστεί με τη Γη, η σύγκρουση θα ήταν καταστροφική - ισοδυναμεί με 1.000 μεγατόνους εκρηκτικής ύλης.

Νωρίτερα φέτος, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι ο Apophis αναμένεται να πλησιάσει τη Γη στις 13 Απριλίου 2029, περνώντας σε απόσταση 40.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας. Τότε, ήταν βέβαιοι ότι ο αστεροειδής δεν θα αποτελούσε άμεση απειλή. Ωστόσο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «The Planetary Science Journal» έχει εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκρουσης υπό ορισμένες συνθήκες.

Another #Asteroid entered the earth's atmosphere.



"And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea: and the third part of the sea became blood;" Revelation 8:8



Apep Apophis god of chaos, destruction pic.twitter.com/UUl4F1eUcM pic.twitter.com/vmLarGJWxU