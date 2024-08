«Εξαφανίστηκε μέσα σε ένα λεπτό»: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που βυθίζεται το γιοτ στο Παλέρμο (vid)

Τα πλάνα τραβήχτηκαν από μια κάμερα που ήταν εγκατεστημένη σε μια βίλα που βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από το σημείο του ναυαγίου, κοντά στο Porticello.

Μια κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη δραματική στιγμή που το πολυτελές γιοτ «Bayesian» βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Παλέρμο της Σικελίας, αργά το βράδυ της Κυριακής (18/8). Το βίντεο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, παρέχει μια σπάνια και ανατριχιαστική ματιά στις τελευταίες στιγμές του γιοτ πριν εξαφανιστεί κάτω από τα κύματα.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν από μια κάμερα που ήταν εγκατεστημένη σε μια βίλα που βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από το σημείο του ναυαγίου, κοντά στο Porticello. «Σε μόλις εξήντα δευτερόλεπτα, μπορείτε να δείτε το πλοίο να εξαφανίζεται», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της βίλας, ο οποίος ανακάλυψε το υλικό μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του ναυαγίου.

Και πρόσθεσε: «Τυχαία, αφού άκουσα για το περιστατικό, έλεγξα τις κάμερες. Μου το ανέφεραν τα παιδιά μου. Από τις περίπου είκοσι κάμερες που είναι εγκατεστημένες γύρω από το σπίτι, μόνο μία δεν επηρεάστηκε από τον άνεμο και τη βροχή. Μπορείτε να δείτε πολύ καθαρά τι συνέβη».

ITALY



BREAKING - Superyacht capsizes in tornado off Sicily leaving one dead and six missing



AUG 20, 2024



One body, believed to belong to the ship’s chef, Canadian-born Thomas Recaldo, who had been living in Antigua, was found near the wreck, the Palermo Port Authority told.… pic.twitter.com/wSxWkk1ArS