Σάλος με βίντεο Ρεπουμπλικανής αντιπροσώπου να ποζάρει με μαγιό: Τι απαντά η ίδια (vid)

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τα πλάνα που κυκλοφόρησαν με την Anna Paulina Luna, βουλεύτρια του Τραμπ, να ποζάρει με μαγιό.

Πλάνα της Ρεπουμπλικανής αντιπροσώπου της Φλόριντα Anna Paulina Luna να ποζάρει με μαγιό «Make America Great Again» από το 2016 έγιναν πρόσφατα viral, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Με αφορμή το βίντεο που ήρθε ξανά στην επιφάνεια, η Luna, η οποία εξελέγη στο Κογκρέσο το 2022 με την υποστήριξη του Τραμπ, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κατηγόρησε όσους «ξεθάβουν φωτογραφίες μου σχεδόν πριν από μια δεκαετία», χαρακτηρίζοντας την επανεμφάνιση του υλικού ως επίθεση από «την Αριστερά».

There are better to do with your time than digging up modeling photos of me from almost a decade ago. The left is attempting to make this a thing yet can’t define a woman. Very low IQ behavior. Get over it. pic.twitter.com/4duHnTYgmG — Anna Paulina Luna (@realannapaulina) August 14, 2024

Η 36χρονη έκανε ακόμα ένα tweet λέγοντας: «Φοράω μπικίνι στην παραλία και αντηλιακό».

I have a confession to make since the TikTok Democrats are onto me : I wear bikinis to the beach and mineral sunscreen. — Anna Paulina Luna (@realannapaulina) August 14, 2024

Η βουλεύτρια, η οποία στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες καμπάνιες ως μοντέλο, ενώ είχε γίνει εξώφυλλο σε διάφορα περιοδικά όπως το «Sports Illustrated» και το «Maxim», αστειεύτηκε για το γεγονός ότι έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση το βίντεο που κυκλοφορεί σε διάφορες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Good morning, everyone! Since everyone is making a big deal about this, in one word, kindly describe 35-year-old Florida Republican Congresswoman Anna Paulina Luna (@realannapaulina) pic.twitter.com/JBZwoAuths — Simon Ateba (@simonateba) August 15, 2024