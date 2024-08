Εντυπωσιακή αναμένεται η παράδοση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων από το Παρίσι στο Λος Άντζελες.

Καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το σκηνικό είναι έτοιμο για μια αξέχαστη Τελετή Λήξης. Σε μια θεαματική παράδοση από το Παρίσι στο Λος Άντζελες, οι Red Hot Chili Peppers, ο Snoop Dogg και η Billie Eilish θα είναι οι επικεφαλής της εκδήλωσης. Οι εμφανίσεις τους, που συνδυάζουν προηχογραφημένα και ζωντανά στοιχεία, θα προέρχονται από το Λος Άντζελες, δημιουργώντας μια μοναδική υπερατλαντική εμπειρία για τους θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η παραγωγή αυτού του μεγάλου φινάλε τελεί υπό την επιδέξια διεύθυνση του Ben Winston, ενός έμπειρου παραγωγού γνωστού για τη δουλειά του στα βραβεία Grammy και το αφιέρωμα του CBS «Adele: One Night Only» το 2021. Ο Winston συνεργάζεται στενά με τους Γάλλους παραγωγούς για να διασφαλίσει ότι η Τελετή Λήξης θα αποτελέσει το κατάλληλο τέλος σε αυτούς τους αξιοσημείωτους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τον έλεγχο του πλήθους, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων στη Βιέννη. Υπάρχει αυξημένη εστίαση στις πιθανές απειλές από αέρος, ξηράς και θάλασσας, γεγονός που οδηγεί σε αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Λόγω αυτών των ανησυχιών, η ακριβής τοποθεσία της συναυλίας παραμένει αδιευκρίνιστη.

