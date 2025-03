Στις 17 Απριλίου έρχεται το Indiana Jones and the Great Circle στο PS5 και το PS5 Pro (vid)

Καταφθάνει το Indiana Jones and the Great Circle στις κονσόλες PS5

Bethesda και Microsoft Game Studios ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας του Indiana Jones and the Great Circle στο PS5 και το PS5 Pro.

Οι δύο εταιρείες είχαν επιβεβαιώσει από την περσινή Gamescom και το Opening Night Live πως ο τίτλος θα εμφανιστεί και στις κονσόλες της Sony και πλέον έχουμε όλα τα δεδομένα.

Ο τίτλος αναμένεται στις 17 Απριλίου και οι προ-παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει. Θα κυκλοφορήσουν τρεις εκδόσεις, οι Standard, Premium και Collector’s Bundle.

Όσοι κάνουν προ-παραγγελία θα αποκτήσουν δωρεάν το The Last Crusade Pack, το οποίο περιλαμβάνει τα Traveling Suit Outfit και Lion Tamer Whip.

Η Premium Edition φέρνει ακόμη το Temple of Doom Outfit, ένα ψηφιακό artbook και το story DLC The Order of Giants, το οποίο αναμένεται το 2025.

Η Premium Edition και η Collector’s Edition θα προσφέρουν πρώιμη πρόσβαση 2 ημερών στον τίτλο.

Στην απόλυτη συλλεκτική έκδοση θα υπάρχει ακόμη μια υδρόγειος σφαίρα 11 ιντσών με μηχανισμό γρίφων, αντίγραφο του Allmaker Relic, ένα ημερολόγιο περιπέτειας και ένα Jumbo SteelBook.

Στα του PS5 Pro, το παιχνίδι θα έχει περισσότερες βελτιώσεις και μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας στα γραφικά.