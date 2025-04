Το Ανώτατο Αθλητικό Συμβούλιο της Ισπανίας τάχθηκε υπέρ της Μπαρτσελόνα, επομένως οι Ντάνι Όλμο και Πάου Βίκτορ θα μείνουν εγγεγραμμένοι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα προσέφυγε στο Ανώτατο Αθλητικό Συμβούλιο με αφορμή την υπόθεση της εγγραφής των Ντάνι Όλμο και Πάου Βίκτορ στο ρόστερ της, με τους δύο παίκτες να έχουν λάβει προσωρινά άδεια συμμετοχής. Μετά την οργισμένη αντίδραση του Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος κατηγόρησε τη La Liga ότι αποσκοπεί στο να αποδυναμώσει την ομάδα, το δικαστήριο τελικά αποφάνθηκε υπέρ των Μπλαουγκράνα και τους δικαίωσε σε αυτό το... σήριαλ.

Πιο συγκεκριμένα, τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι οι δύο παίκτες θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στους Καταλανούς μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ αναμένεται η επίσημη ανάρτηση της Μπαρτσελόνα για την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος είχε κάνει ένσταση και στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση επί του θέματος. Μέσω αυτής έκανε σαφές το ότι είναι αντίθετη στην εγγραφή των δύο ποδοσφαιριστών, εξαιτίας της συμφωνίας της Μπαρτσελόνα με εταιρείες από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πώληση VIP σουιτών στο νέο της γήπεδο.

🚨 OFFICIAL: CSD agree with Barcelona stance stance. Dani Olmo and Pau Victor will stay registered at least until the end of this season. pic.twitter.com/nCfa9sSgZ6