Γερμανία: Ένας νεκρός, οκτώ παγιδευμένοι μετά την κατάρρευση ξενοδοχείου στις όχθες του ποταμού Μοζέλα

Ερευνητές πιστεύουν ότι 14 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ έχουν παγιδευθεί, μερικοί από τους οποίους σοβαρά τραυματισμένοι, μετά τη μερική κατάρρευση ξενοδοχείου στη διάρκεια της νύχτας κοντά στις όχθες του ποταμού Μοζέλα στη Γερμανία, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο νεκρός έχει εντοπισθεί, όμως δεν μπορεί ακόμα να περισυλλεγεί, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί έχουν μπορέσει να αποκαταστήσουν επαφή με μερικούς απ' αυτούς που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι.

«Λόγω της φύσης της ζημιάς, είναι μια εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι στο κτίριο στην πόλη Κρεφ μπορούν να εισέλθουν οι διασώστες με πολύ μεγάλη προσοχή.

